Este martes 20 de febrero, Paolo Guerrero arribó a Lima junto a su pareja y madre de sus dos últimos hijos, Ana Paula Consorte. La pareja llegó pasado mediodía sin la presencia de sus hijos, por lo que se han despertado sospechas si es que se quedaría de forma permanente en nuestro país jugando para el Club Universidad César Vallejo o planea volver pronto a Brasil, país donde está residiendo.

Pero, antes de tomar la decisión de viajar o no hacia la ciudad de la eterna primavera, Paolo Guerrero tendría una reunión con Richard Acuña en Lima. Aunque se desconoce la ubicación exacta de este encuentro, se supo que sería por el distrito de Miraflores, en un hotel.

Sin embargo, entre tanta expectativa, ha comenzado a surgir el rumor de que el popular ‘Depredador’ buscaría a su madre en el trayecto del aeropuerto al hotel para que esté presente en esta negociación. Durante la transmisión de su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez a través de América Deportes, el reportero Vladi Vicentelo contó de este rumor que estaba tomando fuerza.

Doña Peta estaría presente en las negociaciones entre Paolo Guerrero y Richard Acuña

“La reunión se daría en un hotel por el centro de Miraflores. Es un rumor que nos habíamos enterado de que Paolo Guerrero iba a pasar por Doña Peta para recogerla y también que esté en la reunión“, mencionó en su enlace en vivo.

Ante estas palabras, el presentador Óscar del Portal también se pronunció. Cuando se enteró de que Doña Peta estaría en la negociación, se mostró en desacuerdo y expresó que como una persona mayor no debería estar expuesta a este tipo de situaciones, mucho menos luego de haber sido víctima de extorsión. Incluso, mencionó que Petronila solo debería estar la pendiente de disfrutar los días con su familia.

“Espero que no se dé, su mamá acaba de sufrir una extorsión, debe estar descansando. Debe darle tranquilidad, nuevamente exponerse, yo creo que Paolo con 40 años y su asesor legal, puede reunirse sin tratar de vincular a la madre. Ella debe estar descansando, engriéndola, no exponerla más. Está en una edad para disfrutar con sus nietos, hijos, y no estar expuestas en pleitos innecesarios”, sentenció el periodista deportivo.

‘Doña Peta’, mamá de Paolo Guerrero, reveló detalles de la extorsión: montos millonarios, familiares amenazados y lanzó advertencia a Richard Acuña - Crédito: captura América TV/ Getty

Doña Peta llamó a Richard Acuña por temas de extorsión

Luego de que Paolo Guerrero hiciera público que su familia es víctima de extorsión desde que anunció su fichaje para el Club Universidad César Vallejo, fue su madre quien también salió al frente. Sin embargo, en entrevista con América Noticias, el deportista mencionó que su progenitora estaba preocupada y él trató de calmarla pese a la distancia.

“Está preocupadísima, está muy preocupada, desde el primer día que llegaron los mensajes, yo he tratado de calmarla, inclusive al segundo día que mandan los mensajes, el 3 (de febrero), ella trata de contactarme, pero aquí eran las dos de la mañana, yo estaba durmiendo”, expresó al inicio.

Por otro lado, contó que Doña Peta consiguió el número de teléfono de Richard Acuña y lo llamó para contarle lo que sucedía. Esto fue lo que más le incomodó al deportista, pues sentía que no estaban tomándole atención a la gravedad de las amenazas que recibía su madre.

'Doña Peta' rompió su silencio sobre extorsiones: reveló montos millonarios exigidos por delincuentes, familiares amenzados y lanzó advertencia a Richard Acuña - Crédito: difusión/ UCV

“No sé como ella averiguó el número de Richard (Acuña) y ella conversa directamente con él. (...) “Richard Acuña sabe de la gravedad del problema, ha escuchado a mi madre hoy por hoy, lo pasa por agua tibia, sí (se lava las manos), (dice) ‘que no había mensajes o no sabemos de quiénes son los mensajes’, eso es lo que me cuesta creerlo. Mi mamá lo ha llamado preocupada para decirle de los mensajes que están llegando”, sentenció.