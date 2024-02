Nicola Porcella revela quiénes le dieron la espalda en Perú antes de su éxito en México: “No podía ir a su magazine porque era familiar”

Nicola Porcella cuenta los problemas mediáticos que tuvo en Perú antes de triunfar en México. (Video: El Potrero).

Nicola Porcella, reconocido participante de reality shows en Perú, reveló en una reciente entrevista con el podcast mexicano “El Potrero”, que experimentó momentos difíciles en el país al ser rechazado en varios programas de televisión, de gran sintonía.

Te puede interesar: Disney+: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

Durante la conversación que mantuvo Porcella en el canal de Youtube, afirmó que la dueña de la productora que tenía un programa de cocina, donde conducía un amigo suyo, le cerró las puertas de otro programa magazine que tenía por las mañanas indicando que su presencia no era adecuada para el formato familiar que transmitía por la mañana.

“Había un programa de un amigo mío que era de cocina y la dueña de ese formato... me invitaban en las mañanas a su magazine y decía ‘esto es más familiar, Nicola no puede venir’. Ella también un día me cerró las puertas del canal y dijo ‘Nicola no entra’”, aseguró Porcella.

Según las declaraciones dadas por Nicola, el ex chico reality se referiría a Gisela Valcárcel, quien es dueña de la productora que tenía el programa de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y, por las mañanas, aún tiene “América Hoy”. Además, Yaco Eskenazi, conductor del programa culinario que estaba en América TV, sería el amigo que mencionó Porcella.

Nicola Porcella desmiente indisciplinas en México. (Instagram)

Nicola Porcella recuerda que le dieron la espalda en Perú

En el programa mexicano, le preguntaron a Nicola Porcella acerca del acercamiento que habrían intentado varias productoras de Perú luego de su éxito en México, a lo que el conductor aseguró que sí se dio.

Te puede interesar: Lizbeth Cueva le envía fuerte mensaje a Christian Domínguez: “Aprende a tratar a las mujeres como quisieras que traten a tus hijas”

Sin embargo, Porcella recordó que muchos de esos canales o productoras le dieron la espalda cuando él más los necesitó.

“Muchos amigos se alejaron, mucha gente. Cuando estaba en Perú podía tener a 20 personas al costado y les daba mis autos y les decía llévenselos, pero cuando estuve mal, y se lo dije a un amigo: ‘¿Tú algún día me dijiste Nicola te falta algo?’. No porque me des, simplemente para saber cómo estás”, comentó Porcella.

“Entonces, ahora que llegué era ‘Nicola, dicen que si quieres venir al canal’ y yo, ‘no, papi’”, comentó Nicola, afirmando que rechazó bastantes entrevistas que le solicitaron tras su éxito en México al quedar segundo en “La casa de los famosos”.

Nicola Porcella se sincera y revela quiénes le dieron la espalda en Perú. (Video: El Potrero).

Porcella también recordó que, en los momentos complicados que vivió en Perú, se acercó donde un productor a pedirle trabajo y que quería conversar con las marcas para explicarles la situación y puedan seguir auspiciando, pero esta persona le respondió: “Búscalas tú”.

Te puede interesar: “¿Viste el ampay con Pamela Franco?”: Difunden nuevas preguntas que ‘América Hoy’ le hará a Christian Domínguez

Por ello, luego de su éxito en México, decidió no acudir a ciertos programas. “Fueron cosas que me dolieron porque cuando estuve en el programa de ‘Esto es Guerra’ sí me exprimí al máximo. Pero dije, ‘bueno, ya está’, mucha gente me dio la espalda, el canal me dio la espalda en ese momento y ahora viene con ‘no, que Nicola’, no, no te confundas”, comentó.

El éxito de Nicola Porcella en México

El año pasado, Nicola Porcella participó en el programa “La casa de los famosos México” donde llegó a ocupar el segundo lugar, después de Wendy Guevara. Sin embargo, este resultado fue un total triunfo en la vida del ex chico reality, ya que logró cambiar la imagen que muchos tenían de él.

Además, se mudó a México, país que le ha abierto las puertas y ahora hasta es conductor de un programa magazine, además de tener otros proyectos junto a Wendy Guevara, a quien conoció en el reality de convivencia y, desde ese momento, se han vuelto muy buenos amigos.

Wendy Guevara y Nicola Porcella tienen su última confesión en 'La Casa de los Famosos México'. (Fuente: captura canal de 'Las estrellas')

Nicola Porcella alcanzó la fama en Perú al estar en el programa “Esto es Guerra” (EEG), donde llegó a ser capitán de Las Cobras. Ahí conoció a Angie Arizaga, con quien tuvo una larga relación, pero esta se volvió muy tóxica para ambos. Asimismo, se le acusó de haber participado en “la fiesta del terror”, donde Paula Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas y, la última también comentó un presunto caso de abuso sexual.

Si bien Nicola Porcella no estuvo involucrado directamente en ninguno de los hechos, sí estuvo en las investigaciones por haber estado en la fiesta y ser de los personajes más mediáticos que ellas recordaban. Esto hizo que el programa EEG lo retirara del reality.