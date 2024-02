A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cienciano: encuentro en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2024

Horario del Sporting Cristal vs Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga1 2024.

Sporting Cristal afrontará su primer partido en la altura en lo que va de la Liga 1 2024. Los dirigidos por Enderson Moreira visitarán este viernes 9 de febrero a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso ubicado en la ciudad de Cusco, en el cotejo correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura.

Te puede interesar: Cienciano vs Sporting Cristal por Primera División el 9 febrero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega: todos los detalles de la previa

El arranque de los ‘celestes’ no pudo ser mejor. Palizó 6-2 ADT en condición de local y, posteriormente, venció 3-1 a Sport Boys en un sensacional primer tiempo en el Callao. La figura de ambos encuentros, sin duda alguna, fue su flamante fichaje Martín Cauteruccio, quien marcó cinco goles, con ‘hat-trick’ y doblete incluido.

Esas anotaciones le sirvieron al delantero uruguayo, procedente de Independiente Avellaneda, para encabezar la nómina de máximos artilleros, superando a Bernardo Cuesta, Cecilio Waterman y entre otros. Además, lo ayudaron para ser considerado el mejor jugador por la organización del torneo doméstico.

Te puede interesar: Racismo en el fútbol peruano: hincha lanzó plátano a Aldair Rodríguez tras anotar gol en Cienciano vs ADT por Liga 1

El cuadro de La Florida, por otro lado, todavía no contaría con su capitán Yoshimar Yotún, quien pese a superar lesión, no viajaría a Cusco. Esto porque el DT piensa guardarlo para su debut en la fase previa de la Copa Libertadores (20 de febrero). No quiere arriesgarlo en la altura. Eso sí, antes jugarán con Chankas en Lima (15 de febrero).

Solo bastaron 45 minutos para que los 'celestes' se lleven el partido en el Callao. (Video: GOLPERU)

Cienciano, mientras, también llegará invicto, pero no consiguió las dos victorias como su rival de turno. Venció a Comerciantes Unidos en su debut y se dejó empatar (1-1) por el cuadro tarmeño tras ponerse arriba en el marcador con un tanto de Aldair Rodríguez.

Te puede interesar: Aldair Rodríguez pidió sanciones drásticas por acto racista sufrido en Cienciano vs ADT y envió mensaje a su agresor

Precisamente, este último futbolista en mención fue víctima de un hecho condenable. El exAlianza Lima sufrió de racismo luego de que un hincha del ‘vendaval celeste’ le tire un plátano luego de que anotara. Por dicho suceso, el estadio Municipal Unión de Tarma recibirá severo castigo por parte de la Comisión Disciplinaria.

En cuanto a sus posiciones en la tabla, Sporting Cristal es primero con 6 unidades y comparte el liderato con sus clásicos rivales, Universitario y Alianza. Mientras que Cienciano se encuentra en la sexta casilla con 4 puntos junto a Cusco FC y Universidad Técnica de Cajamarca.

Horarios del Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2024

El árbitro Kevin Ortega, designado por la Conar, pitará el inicio del Sporting Cristal vs Cienciano a las 19:00 horas de Perú, el mismo horario que Ecuador, Colombia y Estados Unidos. En cuanto a otros países, arrancará a las 20:00 horas en Bolivia, Paraguay y Venezuela, y a las 21:00 horas en Chile, Uruguay, Argentina y Brasil.

El anuncio de Cienciano de su partido ante Sporting Cristal por Liga 1 2024.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano

Los derechos de transmisión de los encuentros de Cienciano les pertenece a Liga 1 Max; por esa razón, el canal de paga creado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports pasarán el choque con Sporting Cristal este viernes.

Este se puede encontrar en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro y Best Cable; asimismo, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play que tiene un costo desde los 59.90 soles mensuales. Por último, Infobae Perú hará el minuto a minuto en su página web.

Los últimos enfrentamientos en Cusco

Sporting Cristal solo ha podido ganarle a Cienciano en Cusco una vez en los últimos cinco partidos. Esto ocurrió exactamente el 23 de abril del 2022 cuando los dirigidos en ese entonces por Roberto Mosquera vencieron 1-0 con gol de Irven Ávila.

Después, cayó y empató en dos ocasiones. En el encuentro más reciente disputado en el Inca Garcilaso de la Vega, el ‘papá' se impuso por la mínima diferencia con tanto de Danilo Carando a los 90 minutos. ¿Enderson Moreira y compañía podrán acabar con esta supremacía?