¿Dónde está el lingote de oro? Así habría sido el plan de unos policías peruanos investigados por millonario robo

El operativo policial lo lideró la capitana PNP Zarela Navarro Carillo y los detenidos fueron el colombiano Kevin Valencia Muñoz y el peruano Roger Jiménez Soto. (Composición: Infobae Perú)

Un lingote de oro, valorizado en un millón de soles, ha puesto en la mira del Ministerio Público a un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que fueron parte de un operativo —el pasado 10 de julio de 2023— para incautar el metal precioso supuestamente proveniente de la minería ilegal. Han transcurrido más de seis meses y el dueño de la valiosa pieza denuncia que le hicieron un ‘cambiazo’ por una barra de cobre, cuyo valor no supera los 200 soles.

La Fiscalía peruana sospecha que nada de lo sucedido ese día fue de casualidad, sino que los oficiales habrían planeado minuciosamente la forma cómo se apoderarían de uno de los dos lingotes incautados al ciudadano colombiano Kevin Valencia Muñoz, quien al momento de la intervención, estaba en compañía del peruano Roger Jiménez Soto.

Las pruebas practicadas por las autoridades al lingote confirmaron que su composición era netamente cobre y no oro. Las fotos tomadas a la barra ni bien fue incautada difieren notoriamente de las imágenes captadas luego que Valencia Muñoz fuese trasladado a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en el Cercado de Lima, y acusado de tener el metal de la minería ilegal.

Policías sospechosos de robo de lingote de de oro en la Dirincri

De acuerdo al acta policial, los agentes de la División de Inteligencia contra la Criminalidad , al mando de la capitana PNP Zarela Navarro Carrillo, acudieron a la intervención del joven empresario extranjero, tras recibir ‘información de inteligencia’ sobre un ilegal traslado de oro. El grupo de oficiales se movilizó hasta la avenida Faucett, en el Callao, al promedir las nueve de la mañana, para detenerlo.

Hay hechos que no coinciden

Según el testimonio de Valencia Muñoz, la hora de intervención estipulada en el acta policial no es verdadera. “Hay una media hora de diferencia. Desde que me ven afuera, cuando yo media hora antes estaba adentro, estacionado. Los videos muestran que ingreso a las 8:30 de la mañana y era imposible que a las 9:00 haya estado en Faucett con el paquete”, dijo.

En una resolución, el Poder Judicial remarcó que no existe documento que acredite o de por cierto la información de inteligencia que supuestamente puso en alerta a los uniformados. “(...) Sin embargo, tampoco se advierte que la Policía, pese a estar realizando esta labor de investigación no ha recabado fotografías o informes correspondientes, la cual no ha sido presentada en audiencia”, se lee en el oficio judicial.

Un joven empresario, identificado como Kevin Valencia Muñoz, denunció que agentes policiales le robaron un lingote de oro valorizado en un millón de soles al interior de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Esa mañana del 10 de julio, al menos siete policías rodearon la camioneta de Valencia Muñoz, todos lucían bastante serios y vestían chalecos con la palabra Dirincri. Al intervenido le indicaron que el operativo respondía acciones en favor de la lucha contra la criminalidad organizada, lo que despertó la sorpresa de Kevin, quien afirma no es ningún delincuente.

Perdió de vista el lingote de oro

Unas imágenes muestran al suboficial PNP Hevert Terreros Ayala destapando una caja de madera, que en el interior tenía un lingote de oro con los números en plumón ‘5833.1′ en la cara superior por ser el peso total de la valiosa barra. Los policía le leyeron sus derechos y luego lo transladaron hacia la sede la Dirincri, en la avenida España, con un chaleco de detenido.

Según el denunciante, lo llevaron hasta el piso 14 de dicha sede policial y de ahí en más perdió de vista el lingote de oro. Los agentes procedieron con los procesos de ley y narra que había también presencia de personal del Ministerio Público, quienes registraron en fotos el metal precioso.

Las sospechas están puestas en el policía Hevert Terreros Ayala, quien aparece en los videos manipulando la valiosa barra de oro valorizada en un millón de soles.

“Luego me llevan a mí a un lugar al fondo del piso 14, para tomarme unas fotos y ahí es donde veo que nuevamente vuelven a lacrar las cajas de madera (con los lingotes). A mí nadie me quita la idea que algo pasó en ese instante”, mencionó.

Era dorada y brillosa, pero luego solo amarilla

En las fotos registradas ya en la sede de la Dirincri, se observa que el lingote luce distinto: posee una coloración más amarilla y tiene escrito los mismos números con plumón, pero no parece ser la misma letra que antes. “El ‘cambiazo’ sucedió cuando llevaron a Kevin a tomarle fotografías”, se remarcó en el informe de Panorama.

“Se visualiza que en instalaciones del almacén de SAASA (Servicios Aeroportuarios Andinos), el personal policial halló e incautó una barra dorada brillosa con la inscripción ‘5833.1′ al investigado Kevin Valencia Muñoz, la misma que difiere -en coloración y grafía- de la barra mostrada por los efectivos policiales”, remarca un documento fiscal.

Para Carlos Condori, abogado del ciudadano colombiano, los policía planearon todo y ya sabían con anticipación que su patrocinado trasladaría ese día el par de lingotes de oro, además afirma que ya habrían mandado a hacer una barra de cobre para intercambiarla por la original. “Lo que nosotros creemos es que existe una organización criminal, conformada por policías y fiscales”, sentenció.