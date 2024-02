Magaly Medina tilda de irresponsable a Pamela López por comunicado y dejar que especulen sobre Pamela Franco. ATV. Magaly Tv La firme.

Las separaciones en la farándula peruana aumentan. Esta vez fue el turno del fútbol peruano porque Pamela López sorprendió a todos al anunciar su separación del futbolista Christian Cueva mediante un comunicado en sus redes sociales.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que dentro del escrito, la empresaria insinuó que habría una tercera persona en discordia y pertenecería la escena musical de la cumbia peruana.

“Este es un asunto de mi ámbito privado, pero por ser aún esposa de una persona pública, quiero hacer de conocimiento que tras una serie de sucesos lamentables, que en su momento mostraré con pruebas, y que involucra a una persona del medio artístico (cumbia) y que en la actualidad pretende vender una imagen de víctima”, mencionó.

Rápidamente, en las redes sociales se comenzó a especular que se trataría de Pamela Franco, pues a inicios del 2023 hubo rumores de que la cantante de cumbia y el deportista habrían tenido un romance. Sumado, actualmente, la intérprete vive un complicado momento al ser víctima de infidelidad de su pareja Christian Domínguez.

Hasta el momento, ni Pamela López ni Christian Cueva han revelado de quién se trataría la supuesta mujer que habría acabado con su matrimonio de 12 años.

Magaly Medina llama irresponsable a Pamela López

Ante ello, Magaly Medina brindó su opinión, en su programa de la noche del jueves 1 de febrero, y señaló que le parece bastante irresponsable que Pamela López no revele el nombre de la mujer con quien le habría sido infiel su esposo.

“Pamela es bastante irresponsable en dar estas señales y decir en su comunicado... ¿quién pretende vender una imagen de víctima?, yo creo que hay varias que en las últimas meses o años han vendido una imagen de víctima... todas son puras y señoras de su casa”, dijo en un inicio.

Resaltó que su silencio perjudica a muchas mujeres que no tendrían nada que ver con su ruptura amorosa. “En las redes sociales irresponsablemente ya están señalando a una persona. Creo que Pamela López si dice tener pruebas, debería de mostrarlas porque creo que si no quieres decir nada y no quieres involucrar a nadie en el término de la relación. Si solamente quieres que esto se quede en el ámbito de tu casa, no dices o indicas, das señales para que la gente comience a especular”, explicó.

Magaly Medina sospecha que Pamela López estaría lanzando una amenaza

Por otro lado, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó en su programa quela esposa del popular ‘Aladino’ estaría dándole tiempo a la mujer misteriosa y al padre de sus hijos para que le digan la verdad acerca de todo lo que ha sucedido entre ellos.

“Me suene a amenaza. Si quieres chantajear a alguien, o quieres poner en el filo de la ansiedad de la paranoia, creo que mejor lo dices con todas sus letras para evitar así que involucren a alguien que no tiene nada que ver. En todos lados están señalando a Pamela Franco, la que era compañera de Christian Domínguez y creo que es una manera ligera”, manifestó.

Christian Cueva y Pamela López mantienen fotos juntos

Luego de la emisión de este comunicado, Christian Cueva no se pronunció al respecto. Mientras tanto, el popular ‘Cuevita’ aún mantiene las fotos junto a su esposa.

Hace algunas semanas, la pareja celebró por todo lo alto el 21 de diciembre sus bodas de Lino en Arequipa. Ambos se lucían muy enamorados y hasta postearon algunas instantáneas juntos. Aunque fueron víctima de algunas críticas también, todo parecía indicar que su relación iba viento en popa. Incluso, el deportista le dedicó un tierno mensaje.

“Felices bodas de lino mi amor. Sé que Dios nos seguirá dando fuerzas y orientando cada día más para la felicidad que siempre queremos tener. Te amo”, mencionó en su publicaicón.

Por otro lado, Pamela no tiene fotografías recientes con su aún esposo, pero aún mantiene algunas instantáneas que compartieron cuando todo estaba bien entre ambos. Aunque no ha sido clara en su comunicado con lo que pudo pasar entre ambos, lo que sí se puede identificar es que el futbolista sería quien falló en esa relación.