Decepción, rigor físico y esperanza: ‘Chemo’ Del Solar analizó papel de Perú en el Preolímpico 2024

Tras la derrota por goleada frente a Uruguay por 3-0, la 'bicolor' quedó fuera del certamen Conmebol y el DT peruano no quedó conforme con lo realizado. (DSports)

Este martes 30 de enero culminó la participación de la selección peruana Sub 23 en el Preolímpico para París 2024. La ‘bicolor’ cayó derrotada por 3-0 contra Uruguay y sumó su tercera caída consecutiva en la competición, lo que sepultó toda esperanza de acceder a la fase final, ya que solo sumaron tres puntos (victoria ante Chile), quedando a cuatro de los puestos de clasificación.

El entrenador de Perú, José Guillermo del Solar, no solo tuvo un polémico comportamiento durante el compromiso con uno de sus dirigidos, sino que en conferencia de prensa tuvo una dura autocrítica contra el rendimiento general de sus pupilos a lo largo del torneo Conmebol.

‘Chemo’ mencionó que tenía prevista la superioridad física de los rivales en los últimos cotejos y que el enfrentamiento con los ‘charrúas’ solo reconfirmó sus sospechas. Si bien aseguró que por tramos se compitió aceptablemente, retornan al país decepcionados por llegar a la última jornada, en la que descansarán, sin opciones de entrar a la próxima ronda.

“Yo sabía, por supuesto, que el equipo, en los últimos partidos, iba a sentir el rigor físico de la competencia. Nos vamos definitivamente decepcionados porque teníamos la ilusión después del primer partido que le ganamos a Chile de poder pelear para llegar a la fase final de este torneo. Lamentablemente, luego ya no estuvimos a la altura y perdimos los siguientes partidos. Me parece que contra Argentina y Paraguay competimos bastante bien, más allá de las derrotas y como repito, hoy nos quedó bastante largo este partido por los motivos expuestos anteriormente”.

Uruguay venció 3-0 a la selección peruana por la fecha 4 del Grupo B del Preolímpico 2024 sub 23

Preolímpico sirve como base para torneo 2025

El también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF volvió a recalcar, como en la previa al campeonato, que estos no son todos los jugadores que deseaba convocar, pero que ante la negativa de los distintos clubes, decidió citar a varios elementos que integrarán la próxima selección peruana sub 20, que jugará el Sudamericano 2025 de la categoría. Añadió que el roce internacional adquirido al rivalizar con oponentes de mayor edad y nivel les servirá en su desarrollo profesional.

“Vine acá con una idea, que era darle oportunidad y posibilidad a los chicos que van a integrar la próxima selección sub 20 de Perú. No vinieron todos, por supuesto, he tenido que elegir a un grupo. Han venido 12 ahora y algunos se quedaron en Lima. A partir de marzo nos juntamos nuevamente y comenzamos el proceso pensando en el Sudamericano de enero del año 2025. Esas vivencias que han tenido estos chicos como por ejemplo Víctor Guzmán, que estuvo presente en todos los partidos le va a servir muchísimo, porque el nivel de juego y de experiencia que hay en este sub 23 es mucho mayor del que te encuentras en un sub 20. Para ellos va a ser un aprendizaje muy importante...”

Finalmente, recordó la anterior participación de la sub 20 en Colombia 2023, que perdió sus cuatro partidos al mando de Jaime Serna, asistente de Juan Reynoso. Comentó que la expectativa para la siguiente edición es al menos al hexagonal final.

“En el último Sudamericano de la categoría, del 2023, Perú fue a jugar a Colombia y la verdad que fue muy mala la participación, perdió los cuatro partidos y esperamos ser capaces en el próximo Sudamericano de clasificar como mínimo a la siguiente etapa. Allí hay un cupo más, son dos grupos de cinco y clasifican los tres primeros de cada grupo. Vamos a prepararnos, esto que nos tocó vivir ahora, nos sirvió de preparación para lo que viene...”.