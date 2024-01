Magaly Medina se solidariza con Pamela Franco tras ampay a Christian Domínguez: “No quisiera estar en sus zapatos”

El ampay de Christian Domínguez con rubia en su camioneta. ATV

La noche el 29 de enero, Magaly Medina volvió a la pantalla chica remeciendo a la farándula con un ampay como solo ella sabe hacerlo. Desde varios días antes, la popular ‘Urraca’ promocionaba estas imágenes por todo lo alto y aseguraba que era un momento que nadie esperaba que pueda suceder.

Incluso, durante el día se voceó el nombre de Jesús Barco como posible protagonista, debido a que Rodrigo González reveló que el deportista y la popular ‘Blanca de Chucuito’ habían terminado su romance. Además, en cuestión de horas, la empresaria lanzó un comunicado en sus redes sociales afirmando que no está más con el padre de su última hija y le adjudicaba la responsabilidad de su separación.

Es así que el lunes, en su estreno de la temporada 2024, se emitieron unas imágenes de Christian Domínguez con una misteriosa mujer, con quien se encontraba en apasionadas situaciones dentro de la camioneta del cantante de cumbia. Incluso, la propia protagonista, Mary Moncada, salió a declarar en el programa de la popular ‘Urraca’ y dio detalles de su encuentro. Afirmó que no buscaba una relación con la pareja de Pamela Franco y que ella ‘no le hacía daño a nadie’ porque es una mujer soltera.

El cumbiambero peruano Christian Domínguez atraviesa una nueva polémica de infidelidad luego que el programa 'Magaly Tv, la firme' sacara un nuevo 'ampay' | Foto composición: Infobae Perú

¿Qué dijo Magaly Medina después de emitir el ampay?

Aunque Magaly Medina es criticada y señalada de ser la responsable de destruir hogares o parejas con sus ampays, la verdad es que la responsabilidad de estas decisiones está en los protagonistas de estos momentos. Por ello, es que luego de emitir las imágenes de Christian Domínguez y Mary Moncada, se refirió a Pamela Franco.

En conversación con Infobae Perú, la figura de ATV señaló que es doloroso pasar lo que vive la cantante; sin embargo, destacó que ella misma conocía qué era lo que podía pasar con la pareja que tenía al lado.

“No me gustaría estar en los zapatos de Pamela Franco, aunque creo que ella ya había visualizado esta situación. Incluso, siento que sabía cómo se debía comportar ante ello. Aparentemente, está tranquila, contenta, haciendo su vida normal, pero todos sabemos que las apariencias pueden engañar”, mencionó en conversación con este medio.

Magaly Medina se solidariza con Pamela Franco. (Composición Infobae)

Por otro lado, aseguró que pese a que la artista se luce muy feliz en redes sociales, pueda que esté ocultando su dolor. Sin embargo, considera que creyó en un amor que, finalmente, no le correspondió. “A veces la procesión se lleva por dentro y creo que ese es el caso de Pamela. Yo creo que ella no se pierde nada. Finalmente, apostó por un amor que no le correspondió, que no le respetó. Va a tener que iniciar un nuevo capítulo. No sé cuál será su reacción, si terminar esa relación o hablar con él y perdonarlo”, agregó la ‘Urraca’.

Finalmente, resaltó que un hombre que protagoniza una situación como este, no es más que una persona que no te respeta y, lamentablemente, no está en manos de la pareja poder cambiarlo.

“Un hombre que no te respeta y que ya tiene una especie de costumbre de la infidelidad es porque él no quiere cambiar o porque de repente él cree que ese comportamiento es el más saludable para él. Finalmente, si alguien no se da cuenta de sus adicciones, de su manera de comportarse, ya radica en cada persona. Ella no puede hacer nada para cambiarlo”, finalizó.