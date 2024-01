Melanie Urbina harta de ser acosada en las redes sociales: “La solución no solo es bloquear”

La reconocida actriz peruana Melania Urbina ha denunciado ser víctima de acoso en redes sociales, recibiendo comentarios inapropiados de forma cotidiana. A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, Urbina expresó su repudio hacia estas acciones y subrayó la necesidad de no normalizar este tipo de conductas. En un intento por frenar el ciberacoso, anunció que comenzará a exponer a los individuos responsables de estos acosos en su plataforma digital.

Te puede interesar: Said Palao le reclama a Alejandra Baigorria por no usar su anillo de compromiso: “Tanto me lo pedías”

Esta conocida artista, que ha participado en diversas novelas y películas, destacó que el problema del acoso online no se soluciona simplemente ignorando los mensajes o bloqueando a los atacantes, dado que estos últimos pueden crear nuevas cuentas para continuar con su comportamiento nocivo. La intérprete está llamando la atención sobre una cuestión mucho más amplia que afecta no solo a figuras públicas como ella sino a usuarios de internet en general. Se busca fomentar una mayor conciencia sobre las repercusiones negativas que el acoso en línea puede tener para las víctimas.

“No normalicemos el acoso en las redes. La solución no es no hacer caso o solo bloquear, porque se crean nuevas cuentas desde donde acosar. La verdad, no sé cuál es la solución, pero ya no voy a callar. En esta cuenta expondremos a los acosadores. Basta ya de ciberacoso”, escribió.

Melanie Urbina contra el acoso sexual en las redes sociales. (Foto: Captura de IG)

El gesto de Melanie Urbina ha encontrado eco en la comunidad artística, recibiendo el apoyo de otras conocidas actrices peruanas como Pierina Carcelén, Natalia Salas y Luciana Blombergd. Estas comparten la preocupación por el acoso en línea y lamentan que su colega esté enfrentando esta situación. Carcelén, por su parte, reveló que ella también ha considerado hacer público los mensajes ofensivos que recibe, destacando la ironía de que muchos agresores incluyen en sus perfiles fotos con sus familias.

Te puede interesar: Alexia Barnechea y cómo le afectó el acné siendo Miss Teen Beauty Global: “Las marcas dejaron de trabajar conmigo”

Este incidente arroja luz sobre un tema controvertido que ya había tocado Pierina Carcelén años atrás, cuando un video íntimo con su pareja se filtró al público. Este episodio subraya la vulnerabilidad de las figuras públicas frente a la invasión de la privacidad y el acoso en línea.

En un mundo cada vez más digitalizado, eventos como el denunciado por Melania Urbina subrayan la urgencia de abordar y legislar contra el acoso cibernético, protegiendo la integridad y privacidad de individuos en el espacio virtual.

Melania Urbina tiene actualmente 45 años. (Instagram)

¿Qué dijo sobre regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

En ‘Al fondo hay sitio’, la actriz Melania Urbina interpretó a la recordada Monserrat Chafloque, más conocida como ‘La Monsefuana’, trabajadora del hogar de los Maldini. Un papel al que no descartó volver, si es que la producción, la vuelve a considerar.

Te puede interesar: ‘Esto es Guerra’: quiénes fueron sus conductores y por qué abandonaron el reality de competencia

“No he recibido la propuesta de ‘Al fondo hay sitio’. ¿Si me gustaría regresar? En algún momento, sí. Ahorita, ya tengo un año planeado con varios proyectos y no podría regresar en este momento, pero la serie tiene para mucho tiempo más, así que en algún momento evaluaría la posibilidad de regresar”, dijo al diario Trome.

Asimismo, en aquella ocasión, negó que la hayan invitado a participar en la teleserie ‘Luz de Luna 3′. “No me han llamado”, sostuvo. En ese entonces se encontraba en Perú, promocionando el estreno de la cinta española “De caperucita a loba”, lanzada en el Festival de Málaga (España) y en la que compartió roles con el peruano Marco Zunino.