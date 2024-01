El deseo de Diego Rebagliati a Gareca ante su inminente llegada a selección de Chile: “Que pierda siempre”

Ricardo Gareca llegó a un acuerdo con la selección de Chile y será oficializado en las próximas horas.

Ricardo Gareca será presentado de manera oficial como nuevo técnico de la selección de Chile. Sin duda alguna, la noticia de su incorporación a la ‘Roja’ ha sorprendido a más de uno debido a que dirigirá al clásico rival del combinado nacional.

Son muchos los personajes relacionados del fútbol nacional que han decidido salir al frente para manifestarse al respecto, entre ellos, Diego Rebagliati, quien no pudo ocultar su malestar luego de que se enterara que el ‘Tigre’ seguirá su camino como entrenador en tierras sureñas.

“Yo voy más allá y soy más práctico. Para mí, Gareca hoy es técnico de Chile y yo quiero que Chile pierda siempre. Siempre ha habido una rivalidad futbolística y eso no es ninguna novedad”, sostuvo durante el programa deportivo ‘Al Ángulo’.

Asimismo, aclaró que “Gareca me cae bien, todo perfecto con él y estoy súper agradecido porque nos clasificó a un Mundial después de 36 años, pero en este caso en específico necesitamos que Chile caiga lo antes posible. Yo quiero que pierda el primer amistoso contra Francia y último de los partidos que vaya a disputar, que pierda todo y que no gane un solo punto nunca más”.

Además, reconoció que tiempo atrás su reacción ante esta noticia hubiera sido completamente diferente. “Si hubiera sido inmediatamente lo habría sentido más, pero en el medio han pasado muchas cosas. Han sido 18 meses en los que dirigió a Vélez, vino Reynoso y llegó Fossati”, manifestó.

Incluso, remarcó que para él no era opción que Gareca regrese en algún momento a la selección peruana. “Es más, una vez lo dije, yo no quería que Gareca vuelva a Perú. Creo que las segundas partes no siempre funcionan, al lugar donde fuiste feliz no vuelvas”, agregó.

Michael Succar se unió a la conversación y reveló en qué situación si se hubiera sentido traicionado por el estratega argentina. “Yo me habría sentido dolido si Perú le hubiese ofrecido el cargo y Chile también en diciembre, y terminaba eligiendo a Chile. Ahí si me hubiera dolido”, dijo.

La segunda etapa de Ricardo Gareca como técnico de Vélez Sarsfield duró menos de tres meses - Créditos: Difusión

Rebagliati volvió a intervenir y señaló que con el paso del tiempo ha ido aprendiendo a tomar mejor noticias de este tipo: “Entiendo al hincha, pero creo que los que estamos en el fútbol nos volvemos un poco más fríos en todas estas cosas, porque vivimos alrededor de un mundo en el que se toman este tipo de decisiones a cada rato”.

Sería oficializado en las próximas horas

Tras varias semanas de reuniones y negociaciones, diversos medios chilenos confirmaron el acuerdo entre Ricardo Gareca y su selección. Con el objetivo de generar más intriga, la Federación de dicho país publicó un llamativo video relacionado al DT de 65 años.

Según dio a conocer la cadena internacional ESPN, el argentino arribará a la ciudad de Santiago hoy, jueves 25 de enero, para finalmente firmar su contrato y así, poder ser anunciado en las próximas horas.

Ricardo Gareca adumirá como nuevo técnico de Chile, en reemplazo de Eduardo Berizzo - Créditos: Composición Infobae

Primer reto

Con la Copa América a la vuelta de la esquina, el primer gran reto de Ricardo Gareca como director técnico de la selección de Chile sería en el mes de marzo. Y es que desde Europa afirman que la ‘roja’ se mediría ante una de las campeonas del mundo, que se alista para lo que será la Eurocopa.

De acuerdo con el medio ‘L’Équipe’, Francia sería uno de los rivales a enfrentar. Dicho compromiso se llevaría a cabo el 26 de marzo en el Orange Velodrome, recinto deportivo del Olympique de Marsella. El otro duelo sería frente a Marruecos o Argelia.