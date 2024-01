Golazo de Edison Flores tras centro preciso de Andy Polo en Universitario vs Coquimbo Unido por ‘Noche Crema’ 2024

Tras genial centro de Andy Polo, el popular 'Orejas' abrió el marcador en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Este sábado 20 de enero, Universitario de Deportes presentó a su plantel profesional en el estadio Monumental de Ate y cerró su primera fiesta del centenario con un partido amistoso contra Coquimbo Unido de Chile. A los 69 minutos de la etapa complementaria, el conjunto anfitrión logró ponerse adelante en el marcador con un gran tanto de Edison Flores.

Durante el primer tiempo y los minutos iniciales del segundo, el conjunto dirigido por el argentino Fabián Bustos no había conseguido generar chance real de peligro en la portería del ‘pirata’. No obstante, los ingresos de los volantes Yuriel Celi y Jairo Concha cambiaron por completo la dinámica del juego e incluso el ex Alianza Lima provocó la expulsión del defensor visitante Manuel Fernández.

Ya con superioridad numérica en el campo, los ‘merengues’ adelantaron aún más sus líneas y la presión alta causó efecto. Yuriel Celi tomó la pelota en el sector derecho del campo y filtró un pase con ‘huacha’ incluida a cancha abierta hacia la posición del carrilero diestro Andy Polo. La ‘Joya’, con tiempo y espacio, sacó un centró perfecto al área del combinado ‘mapocho’.

El servicio hacia el ‘cajón grande’ encontró corriendo hacia ese sector al ‘Oreja’ Flores, quien con un gran testarazo al primer palo venció la resistencia del portero Diego Sánchez y desniveló el marcador a favor de la ‘U’. Este es el segundo tanto que marca el seleccionado peruano en al pretemporada ‘crema’ luego de la anotación en el empate con Atlético Nacional en Miami.

La conquista de Flores Peralta fue su última acción en la justa deportiva, ya que tres minutos después fue reemplazado. El ‘Toro’ Bustos decidió que el ‘Tunche’ José Rivera ingrese en su lugar para disputar los últimos 17′ del choque jugado en el coloso de Ate.

Edison Flores y Andy Polo celebran el gol de Universitario en la 'Noche Crema' 2024 - Crédito: GOLPERU

Debut de Universitario en Liga 1 2024

Después de los tres amistosos que Universitario sostuvo en su pretemporada, los ‘estudiantiles’ quedaron listos para afrontar la Liga 1 2024. El vigente monarca del balompié nacional empezará la defensa de su campeonato visitando la ciudad de Trujillo.

El domingo 28 de enero, la ‘U’ enfrentará a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche desde las 17:00 horas de Perú. En su última salida a la ‘ciudad de la eterna primavera’ para enfrentar a los ‘azules’, los capitalinos cayeron derrotados por 2-0 con un doblete del delantero Matías Succar.

Durante su preparación para la doble competencia que sostendrá en este campaña junto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, además del compromiso por el “Duelo de Campeones” con Atlético Nacional, igualó sin goles ante Universidad César Vallejo en su ‘Noche Poeta’.

Plantel de Universitario de Deportes para afrontar la temporada de su centenario - Crédito: Universitario

Próximos partidos de Coquimbo Unido

Después de participar en la fiesta de Universitario, Coquimbo Unido retornará a su país para llevar a cabo su propio certamen amistoso. En la ‘Copa de Verano Coquimbo 2024′ se medirá con Universidad Católica y la Universidad de Chile. Primero se medirá con los ‘cruzados’ el miércoles 24 de enero, mientras que con el ‘romántico viajero’ chocará el martes 30 de enero.