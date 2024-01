Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO AHORA: empatan 0-0 por la ‘Noche Crema’ 2024

Gisela Marziotta: “No siento que ganó el presidente que tenemos, siento que perdimos nosotros”

“Entiendo al trabajador enojado que no nos votó porque no le resolvimos el problema; el problema somos nosotros”, sostiene la diputada nacional, periodista y escritora, con una visión autocrítica tras la derrota de Unión por la Patria, que hasta ahora no han tenido otros referentes de su sector. En diálogo con Infobae, presenta su nuevo libro, el octavo en 18 años