Nelly Rossinelli explica por qué no tiene amigos en ‘El Gran Chef Famosos’: “No nos llamamos para llorar juntos”

Nelly Rossinelli afirma que Giacomo Bocchio ni Javier Masías son sus amigos | Mi Tio Vilchez Oficial. Youtube

Aunque hay momentos de estrés en las grabaciones de ‘El Gran Chef Famosos’, diversos participantes han afirmado que todos son una gran familia detrás de cámaras. Sin embargo, esto no sería igual para Nelly Rossinelli, una de las tres jurados del concurso gastronómico. La tiktoker ha sorprendido a más de uno al asegurar que no tiene amigos en el programa.

Te puede interesar: ¿Qué pasará con Nelly Rossinelli ante posible fin de ‘El Gran Chef’? “Proyecto mudarme”, revela la jurado

En el canal de Youtube de Carlos Vílchez, la creadora de contenido señaló que Javier Masías y Giacomo Bocchio son solo “buenos compañeros de trabajo”; y no necesariamente los une un vínculo de amistad. “Tampoco es que nos llamemos todos los días a contarnos nuestros problemas y a llorar juntos”, señaló Nelly.

“Hablamos bastante, en el programa nos llevamos bien, a veces salimos fuera del programa, a veces con algunos, a veces con Javier, otra con Peláez, y otras veces todos juntos. A comer o tomar alguito, a veces sí”, manifestó la conocida jurado de ‘El Gran Chef Famosos’.

Nelly Rossinelli junto a José Peláez, Giacomo Bocchio y Javier Masías durante las grabaciones de 'El Gran Chef Famosos'. Instagram/@nellyrossinelli

Semanas atrás, Nelly Rossinelli había dejado en claro la misma idea. “Yo tengo claro que mis amigos amigos son aquellos que siempre han estado allí en mi vida, aquellos que son mis amigos hace 20 o 30 años. Acá he conocido personas muy lindas, pero no tengo amigos acá... todavía. No puedo llamarlos así porque para mí la palabra amigo es muy fuerte”, dijo para ‘Habla Serio’ de Latina TV.

Te puede interesar: Nelly Rossinelli: “Dicen que me parezco a Melissa Paredes y Samahara Lobatón”

Pese a ello, aseguró que le guarda gran cariño a sus compañeros de ‘El Gran Chef Famosos’. “Un amigo es al que yo llamo para llorar, para confiarle mis cosas, que yo confío a ciegas. Yo quiero a mis compañeros de trabajo, pero no hay una amistad fuerte. Nos conocemos recién unos meses”, sostuvo Rossinelli.

Nelly Rossinelli va cinco temporadas como jurado de 'El Gran Chef Famosos'. Instagram/@nellyrossinelli

Nelly Rossinelli y sus proyectos después de ‘El Gran Chef Famosos’

Aunque van cinco temporadas de ‘El Gran Chef Famosos’, Nelly Rossinelli sabe que algún día el programa llegará a su fin o ella tomará la decisión de dar un paso al costado. Por eso, ya ha evaluado las cosas que hará una vez no esté más en concurso gastronómico de Latina TV.

Te puede interesar: Mónica Torres se enoja y lanza puerta de “El gran chef famosos” por sentencia: “El carácter que le faltaba a mi estofado”

“Por mí, larga vida a ‘El Gran Chef’, me jubilo allí. Pero si es que se da un descanso o si yo no estoy allí, voy a trabajar en desarrollar mi contenido gastronómico en mis redes sociales, hacer recetas y mover el tema de Youtube, mover también mi contenido en otras redes. Seguir trabajando con las marcas que tengo”, detalló.

Nelly Rossinelli habla sobre su futuro ante posible fin de ‘El Gran Chef Famosos’ | Latina Noticias. Youtube

Por otro lado, Nelly Rossinelli explicó que tiene planeado mudarse a futuro. “En este lugar donde me mudaré haré un mini estudio gastronómico, con una isla y una estación al estilo de ‘El Gran Chef Famosos’ para poder cocinar y hacer unos videos más bonitos”, sostuvo.

¿Cuál es el verdadero apellido de Nelly Rossinelli?

El nombre real de Nelly Rossinelli, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, es Nelly Rosa Beraún Paredes. Se sabe que la creadora de contenido cambió su apellido por el de su esposo, Gerson Rossinelli, porque no quería que sus compañeros de trabajo encontraran su cuenta de TikTok. Actualmente, desea que la gente la conozca con su apellido real.

“Estoy orgullosa de mi apellido Beraún y si pudiera cambiarlo televisivamente lo haría, pero la gente ya se acostumbró a Nelly Rossinelli, ese ya es mi sello. Lo cambié porque trabajaba en una aerolínea y estaba postulando para un ascenso. Mi esposo, que es muy serio en su trabajo, trabaja en un banco, me dijo que buscó en Google mi nombre y que aparecían mis tiktoks. ‘Tu gerente te buscará y lo primero que le aparecerá es eso, ciérralo o bórralo porque el TikTok no está bien visto’. Le respondí que no lo eliminaría, y le puse Nelly Rossinelli”, señaló en ‘Habla Serio’.