José Peláez, el conductor del 2023: ‘El Gran Chef Famosos’, vida amorosa, la partida de su padre y su futuro en Latina TV

‘El Gran Chef Famosos’ realmente le cambió la vida a su conductor, José Peláez, quien antes del 1 de mayo de 2023, fecha en la que se estrenó el concurso de cocina, era un rostro desconocido para la gran mayoría de peruanos; excepto para aquellos que lo recordaban por su participación en la película ‘Mañana te cuento 2′ y su paso por ‘A la Cocina TV’. Ahora, a puertas de cerrar el año, no hay quien no reconozca su particular voz y extravagante forma de vestir.

“Jamás me imaginé todo esto. ‘El Gran Chef Famosos’ me ha sorprendido en todos los niveles posibles. La idea inicial era de que el programa dure un máximo de 100 episodios, porque ya se hablaba de otro proyecto. Pero ahora hemos superado los 200 episodios, llegamos al doble de capítulos en un abrir y cerrar de ojos. Han pasado ocho meses, pero parece como si hubieran sido años”, expresó la figura de Latina Televisión en conversación con Infobae Perú.

Luego de tomarse unas merecidas vacaciones en Hawái, donde viajó para participar en la maratón de Honolulu, el presentador José Peláez retomó las grabaciones de ‘El Gran Chef Famosos’ y compartió sus reflexiones sobre el programa en un sincero diálogo con Infobae Perú; resaltando los momentos emotivos y tensos de las últimas cinco temporadas.

José Peláez es el presentador de 'El Gran Chef Famosos' desde la primera temporada, estrenada a inicios de mayo de 2023. Instagram/@yosoypelaez

— Peláez, bienvenido a Perú nuevamente. ¿Cómo la pasaste en Hawái?

Muy bien, me divertí muchísimo. A mí me encanta correr. Viajar para correr es una experiencia alucinante, desde hace muchos años trato de juntar mis ahorros para irme de viaje. Lo hago desde hace como tres o cuatro años. Mi primera maratón fue antes de la pandemia, en el 2019. Me fui a Disney… pero también he corrido en Miami, Berlín y Chicago.

— Vemos que no has dejado de lado tu pasión por el running, pese a las grabaciones de ‘El Gran Chef’...

Aunque correr es mi hobby, algún momento se convirtió en mi medio de vida, en mi principal ingreso, porque creaba contenido a partir de esto. Todas las marcas con las que he trabajado están relacionadas al deporte. Me gusta motivar a los demás a llevar una vida más saludable.

— Fuiste con tu novia Alejandra a Hawái, ¿ella también es deportista?

Sí, ella es deportista antes de que nos conociéramos. De hecho, cuando nos conocimos, ella ya se había inscrito en la maratón de Chicago.

José Peláez al lado de su novia Alejandra de la Flor en Hawái. Instagram/@yosoypelaez

— ¿Se puede saber cómo se conocieron?

Nos conocimos durante la pandemia. Cuando ya se podía realizar reuniones pequeñas con distanciamiento, nos presentó una amiga en común. Luego, nos empezamos a encontrar por el Malecón de Miraflores corriendo y nos saludábamos. Le decía: ‘Te vi por el malecón, ¿también corres?’. Y me respondía: ‘Sí, sí’.

— Entonces, los unió la pasión por el deporte...

Para los dos, el deporte es muy importante, no solamente para mantenernos saludables físicamente, sino también para mantenernos saludables mentalmente. Hablamos mucho sobre el running. Nos gusta ver ropa para correr, nos gusta descubrir, ya sabes, las distintas cosas que existen para los corredores; como las gomitas, geles, pastillas de sal, hidratantes, relojes, tecnología y más.

— Ahora que has regresado a ‘El Gran Chef Famosos’, ¿cómo viste la conducción de Katia Palma, Natalia Salas y Mónica Zevallos?

Las tres son muy talentosas. Es un honor que las tres hayan estado aquí en el programa cuando yo no estuve. Me parece genial. Este programa lo creamos entre 120 personas a más, por eso es lindo tener más gente en el equipo.

José Peláez comparte los estudios de grabación con los miembros del jurado de 'El Gran Chef Famosos', conformado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. Instagram/@yosoypelaez

— Aunque te fuiste por un corto tiempo, los televidentes exigían tu regreso. ¿Cómo tomas el cariño del público?

Mira, todo lo que ha ocurrido alrededor del programa es alucinante. Jamás pensé que la gente iba a recibir el programa de la manera en que lo hizo. Sabíamos que lo iban a ver adultos, pero no pensábamos que ‘El Gran Chef’ se iba a volver tan popular entre los niños, los mismos que han hecho que las familias se reúnan. Me divierto muchísimo haciendo esto. Es alucinante, a mí me hace muy feliz.

— Mirando atrás en las cinco temporadas, ¿tienes algún momento que te haya llegado al alma?

Ha habido muchos momentos emotivos en ‘El Gran Chef’, pero siempre voy a tener presente la vez que hablé sobre mi padre en el Día del Padre... Eso me genera muchas emociones. Mi papá ya no está vivo hace como cuatro o cinco años, pero él siempre creyó en mí. Lo tengo presente siempre.

— Esa no fue la única vez que te vimos llorar, sueles hacerlo cuando se va un participante...

Lo que pasa es que yo me divierto mucho con ellos, pasamos mucho tiempo juntos y cuando un participante se va, uno sabe que no será lo mismo. Me da pena que se vayan porque los voy a extrañar porque, realmente, creo que este programa lo construimos entre todos. Entonces, ver que se va una pieza resulta desgarrador para mí. Aquí suceden cosas que superan cualquier ficción o guion.

— Algunos participantes, como Jimmy Santi y Josi Martínez, causaron polémica luego de su salida del programa. ¿Te gustaría verlos nuevamente en la cocina?

Sinceramente, a Jimmy Santi le agarré mucho cariño, igual a Josi Martínez, y a todos los que han pasado por esta cocina, sea cual sea la experiencia que hayan tenido. Esto también porque mi postura aquí es distinta, no tengo por qué juzgar sus platos, y a veces eso puede sensibilizar a algunos participantes más que a otros. Por ahora, yo estoy feliz de tener a cualquier participante que ya no esté en el programa.

Luego de ser eliminado de 'El Gran Chef Famosos', Josi Martínez acusó de homofobia a Giacomo Bocchio. Instagram/@josimartinezz

— Ahora las figuras del ‘Gran Chef’ que están en boca de todos son Ale Fuller y Renato Rossini Jr. ¿Te veías venir este romance?

(Risas) La verdad es que yo he regresado hace poco. Ahorita recién he grabado con ellos, pero ha sido poquísimo, casi nada. Entonces, no me he puesto al día en ese tema. No tengo muy en claro que fue lo que ocurrió, para ser completamente honesto. Estuve completamente desconectado en Hawái.

— ¿Pero sí te enteraste que Giacomo Bocchio se comprometió con Brenda Dávila?

Ah, claro. Eso ocurrió antes de que yo me fuera.

— ¿Ya lo felicitaste?

Por supuesto que sí. Giacomo es amigo mío antes de que estuviéramos en ‘El Gran Chef’, no sé si la gente sabe eso, pero lo conozco de mucho antes, incluso a Brenda también. Entonces, realmente me hace muy feliz que se hayan comprometido, que se vayan a casar. Me hace muy feliz.

José Peláez estuvo por siete años viviendo en Oviedo en Asturias al norte de España y en Holanda, pero luego se regresó al Perú. Instagram/@yosoypelaez

— Este 2023, ¿qué significan las Fiestas para ti?

Yo he estado fuera del Perú durante siete u ocho años aproximadamente, entonces realmente ha habido momentos en los cuales he estado muy lejos de mi familia. Por eso, la Navidad para mí en un momento en donde agradezco lo cerca que estoy de ellos. Este año la pasé en la casa de mi tío Jorge, hermano de mi mamá. Somos una familia grande, con muchos primos y tíos.

— ¿Te veremos en ‘El Gran Chef Famosos’ el próximo año?

Bueno, la temporada de revancha termina en el 2024. Así que partiendo de eso, definitivamente Peláez estará en ‘El Gran Chef Famosos’ el próximo año.