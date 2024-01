Cint G cuestiona la elección de Ruby Palomino para Viña del Mar y comparte tierno recuerdo de Pedro Suárez Vértiz

Cint G dio su sincera opinión sobre Lita Pezo y Ruby Palomino, quienes representarán al Perú en Viña del Mar 2024. Video: Paula Elizalde.

La cantante peruana Cint Gutiérrez, conocida por ser hija del fallecido Tongo, no logró representar al país en la próxima edición de Viña del Mar, pues fueron Lita Pezo y Ruby Palomino las elegidas para asistir al certamen chileno. Además de eso, recibió otra dura noticia: el fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz, uno de sus grandes referentes musicales.

La también conocida como ‘Reina de la chicha pop’, quien formó parte de la campaña ‘Prevención 365′ de Por Un Perú Sin Cáncer, admitió haber cometido un “error de principiante” en el proceso de postulación, pero aseguró que no renunciará a su sueño de presentarse en Viña del Mar, así tenga que intentarlo varias veces.

“Me robaron la Gaviota de Oro. La verdad es que este año postulé por primera vez, pero cometí un error de principiante. Postulé a la categoría folclore cuando lo correcto era hacerlo para internacional. Pero esas cosas suelen pasar, yo lo tomo como una experiencia que me ayuda a mí a seguir creciendo en este mundo artístico. Me sirve también para ir, más adelante, más canchera”, señaló para Infobae Perú.

Cint G resaltó que no le importa recibir el apodo de “eterna postulante”. “Yo seguiré haciéndolo todos los años y voy a contar este proceso al público porque es parte de crecer… Yo sé que muchos artistas no lo hacen porque, de repente, lo pueden ver poco profesional, pero yo sí lo haré y contaré todas las veces que postule a Viña del Mar. Soy transparente con mi público”, dijo.

Cint G opinó sobre Lita Pezo y Ruby Palomino

En diálogo con Infobae Perú, la hija del querido Tongo indicó que desconocía la trayectoria de Lita Pezo antes de que fuera anunciada como la representante peruana en el Festival Viña del Mar 2024, en la categoría Competencia Internacional. “Ahora la he escuchado y canta increíble. Me gusta la canción con la que ha ingresado (al concurso)”, nos dijo.

En el caso de Ruby Palomino, opinó: “Ya la conocía antes y considero que es una gran artista, una buena cantante, pero la canción con la que ha postulado y ganado su pase a este concurso no me gusta mucho… No sé quién compuso la canción, no es de mi agrado, pero no es que sea mala. Es una cuestión de gustos. Igual considero que es una artista muy completa y, digamos, que está parada para representar al Perú en Viña del Mar”.

Su mejor recuerdo de Pedro Suárez Vértiz

Han pasado cerca de tres semanas desde que Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años, luego de sufrir un paro cardíaco en su departamento ubicado en Miraflores, el pasado 28 de diciembre de 2023. De acuerdo con Cint Gutiérrez, la noticia de su deceso la afectó profundamente porque, además de ser su referente musical, lo apreciaba por la amistad que tenía con su padre Tongo.

“Yo era muy seguidora de Pedro Suárez Vértiz. Fue el primer artista y el único artista que me mandó un mensaje de solidaridad cuando pasé uno de los momentos más difíciles de mi vida, que fue la pérdida de mi papito. Es más, él dijo: ‘Apoyen a la hija de Tongo’. Es un gesto que nunca voy a olvidar porque fue empático conmigo, a pesar de que no éramos cercanos”, expresó la cantante nacional.

Cint Gutiérrez agregó que sigue siendo admiradora de la carrera de Pedro Suárez Vértiz, por lo que decidió cantar una canción suya en homenaje póstume. “Cuando me enteré de la noticia de su fallecimiento, me quedé mortificada porque soy seguidora de su carrera musical, en algún momento he cantado sus canciones. Por eso hice una de sus canciones en acústico, a la gente le gustó muchísimo, sintieron el respeto y sentimiento de cómo lo interpreté”, manifestó.

Cint G apoya noble causa

La hija de Tongo se mostró emocionada por participar en la campaña ‘Prevención 365′, que busca concientizar a la población sobre la importancia de protegerse de los rayos UV todos los días del año. Para ello, la iniciativa Por Un Perú Sin Cáncer, con el apoyo de Bloqueadores Bahía, lanzó el Sticker UV con la intención de que los peruanos puedan identificar su nivel de exposición a la radiación.