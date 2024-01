¿Qué pasará con Nelly Rossinelli ante posible fin de ‘El Gran Chef Famosos’? “Proyecto mudarme”

Nelly Rossinelli habla sobre su futuro ante posible fin de ‘El Gran Chef Famosos’ | Latina Noticias. Youtube

Nelly Rossinelli es reconocida a nivel nacional por su papel como jurado en el programa ‘El Gran Chef Famosos’, donde comparte el escenario con Giacomo Bocchio y Javier Masías. Aunque la ‘mamá de los pericotitos’, espera que el concurso gastronómico continúe durante varias temporadas más, es consciente de que en algún momento llegará a su fin. Por esta razón, ha decidido compartir sus planes futuros en el ámbito profesional.

En diálogo con Mónica Delta y Santiago Gómez para el espacio ‘Habla Serio’, Nelly Rossinelli aclaró que piensa permanecer en ‘El Gran Chef Famosos’ el tiempo que esté al aire. No obstante, en caso Latina TV llegue a cancelarlo o ella decida renunciar, proyecta llevar su contenido de TikTok a un siguiente nivel.

“Por mí, larga vida a ‘El Gran Chef’, me jubilo allí. Pero si es que se da un descanso o si yo no estoy allí, voy a trabajar en desarrollar mi contenido gastronómico en mis redes sociales, hacer recetas y mover el tema de Youtube, mover también mi contenido en otras redes. Seguir trabajando con las marcas que tengo”, detalló la conocida tiktoker.

Nelly Rossinelli hizo su debut en 'El Gran Chef Famosos' el 1 de mayo de 2023. Instagram/@nellyrossinelli

Por otro lado, Nelly Rossinelli explicó que tiene planeado mudarse a futuro. “En este lugar donde me mudaré haré un mini estudio gastronómico, con una isla y una estación al estilo de ‘El Gran Chef Famosos’ para poder cocinar y hacer unos videos más bonitos”, sostuvo.

Indicó también que dedicará más tiempo a sus hijos en caso ya no esté en ‘El Gran Chef Famosos’. “Eso para mí es súper valioso porque nosotros estamos acá todo el tiempo. Mi hijo chiquito está en casa, me apoya una señora que es casi parte de la familia y mi cuñada también”, expresó Nelly, quien asiste a los estudios de Latina TV de lunes a viernes, desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Nelly Rossinelli va cinco temporadas como jurado de 'El Gran Chef Famosos'. Instagram/@nellyrossinelli

Nelly Rossinelli y por qué no tiene amigos en televisión

Aunque Nelly Rossinelli se ha mostrado cercana a los participantes, miembros del jurado y conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, la creadora de contenido dejó en claro que no tiene amigos en la televisión.

“Yo tengo en claro que mis amigos amigos son los que siempre han estado en mi vida, los que están desde hace 20 o 30 años. Acá he conocido personas muy lindas, muy buenas, pero no tengo amigos todavía… No puedo llamar a alguien amigo porque es una palabra muy fuerte. Amigo es a alguien a quien yo llamo para llorar y contarle mis cosas, para confiar a ciegas. Igual quiero a mis compañeros de trabajo”, señaló.

Nelly Rossinelli junto a José Peláez, Giacomo Bocchio y Javier Masías durante las grabaciones de 'El Gran Chef Famosos'. Instagram/@nellyrossinelli

¿Quién es el papá del primer hijo de Nelly Rossinelli?

Nelly Rossinelli, cuyo nombre real es Nelly Beraún Paredes, está casada con Gerson Rossinelli. Sin embargo, antes de conocerlo, la tiktoker dio a luz a un niño llamado Salvador, fruto de una fallida relación amorosa con su expareja. Se desconoce la identidad del hombre.

En el podcast ‘Todos sanamos’ de Lizbeth Cueva, la jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ explicó que fue el padre de su primer hijo quien decidió terminar la relación debido a que tenían “caracteres muy distintos”. Previamente, la pareja ya se había separado hasta en dos oportunidades.

“Yo soy una persona muy activa, que quiero echar para adelante, que planifica, y él es una persona relajada, que está flotando en una nube, dejando que las demás cosas sucedan y fluyan. Aparte, yo era una persona mucho más inmadura, él también obviamente. Era más celosa y a él le daba igual todo. Chocábamos mucho”, recordó la influencer.