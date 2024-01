Forzadas tras dar a luz, decapitadas o enterradas en fosas: el horror de ‘Los hijos de Dios’ contra trabajadoras sexuales en Chiclayo y SJM

Fuente: Domingo Al Día

La banda criminal ‘Los hijos de Dios’, considerada la facción más violenta del Tren de Aragua en el país, ha acentuado su horror contra las trabajadoras sexuales o víctimas de trata captadas por sus redes, según documentos de la Policía Nacional (PNP) difundidos en Domingo Al Día.

La información clasificada incluye testimonios de sobrevivientes que han acusado a esta organización de forzar a las víctimas después de dar a luz, y expone de manera detallada prácticas atroces como mutilaciones o entierros en fosas comunes. Las escenas son grabadas y posteriormente expuestas en redes sociales.

“Es un comportamiento criminal que consiste en filmar la tortura, el momento en que son asesinadas. Muchas veces las comienzan a cercenar estando vivas o a balazos, y luego [registran] cómo las empacan o meten a maletas, para después colocarlas en algún lugar. De eso se tiene declaraciones”, confirmó el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri).

Una testigo narró a los agentes policiales un episodio ocurrido en una ‘casa de acogida’ a cargo de Yerfranyer Johan Sulbaran, alias ‘Magallanes’ y considerada la número uno de ‘Los hijos de Dios’ en la ciudad norteña de Chiclayo. La banda, que cuenta con algunos miembros peruanos, también tiene presencia en Lambayeque, Junín, Huancavelica, Ica, Ucayali, Pasco y Tacna.

Documento clasificado sobre las crueles prácticas de 'Los hijos de Dios'

“Presenciamos el asesinato de ‘La Catira’ [apelativo], a quien asesinaron descuartizándola y cercenándola [...] En una videollamada nos amenazó, diciéndonos que si intentamos escapar, nos iba a pasar lo mismo. Luego cogieron su cabeza y se la entregó a una de ellas para que la agarren”, se lee en la declaración.

“Posteriormente, ‘Magallanes’ había ayudado a destrozar el cuerpo y que luego el cuerpo fue cargado y se lo llevaron a otro lugar. Escuché decir que ellos estaban acabando de hacer un hueco donde entierran los cadáveres”, sigue el mismo testimonio, respaldado por el general Arriola, quien también ha sido amenazado de muerte.

“Es cuestión de afinar y descubrir las fosas, y también profundizar las versiones con cooperación internacional. Si se encuentra una mujer de tales características, o cercenadas, hay que [...] hacer un peritaje de ADN y todo un mapeo de posibles nombres o personas que no tienen comunicación con su familiar. Finalmente, se aterriza a una prueba de ADN, porque todos tienen derecho a la verdad”, dijo el jefe policial.

‘Magallanes’ ya ha sido capturada, al igual que Giovanny Alexander Naranjo Romero, alias ‘Niño’, y Roger Francisco Meza, apodado ‘Ángel’, el encargado de ordenar actos de tortura a trabajadoras sexuales que se negaban a pagar cupo en San Juan de Miraflores, uno de los tres distritos del sur de Lima Metropolitana donde opera la facción del Tren de Aragua.

Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri).

“Hay mujeres embarazadas, ellos mismos las embarazan para quitarle a sus hijos para amenazarlas y matarlas, tu garantía es tu hijo. No lo venden, lo tienen ellos [...] Había chica que, ni bien cumplió la semana de su cesárea, salió a trabajar. Su herida se le abrió. Fue horrible verla. Se le hizo mastitis. Ella todavía sigue pagando porque todavía sigue esa multa”, reveló otra sobreviviente al dominical.

Fue traída desde Venezuela con la promesa de un trabajo que nunca llegó. Según su testimonio, hizo el trayecto por Cúcuta a Ecuador, ingresó por la frontera con Tumbes y después fue conducida a Lima. “Me daban cuatro clonazepam al día. El primer día hice 800 soles y me dijeron que debía pagar 300 soles semanales [...] por derecho de piso”, contó.

La misma presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú, Angela Villón, conoció la historia de una migrante colombiana que era explotada por policías y fue asesinada por no pagar cupo. “Es posible salir del trabajo sexual, pero para las que son libres, como ya lo han hecho muchas. [Es decir], chicas que no están pagando multa, que no han sido tratadas”, declaró.

“Nadie habla de ellas”

“Nadie habla de las desaparecidas que ya no querían seguir por el tema de las multas. Es muy posible que haya una fosa común en cualquier parte del país. Muchas fueron encontradas en precipicios, asesinadas, ejecutadas debajo de un puente. ¿Pero las desaparecidas?”, cuestionó.

De acuerdo con cifras recogidas por la ONG CHS Alternativo, el 85 % de extranjeros víctimas de trata de personas en Perú son venezolanos, mientras que, en los últimos ocho años, se produjo un aumento del 500 % en la cifra de foráneos que sufrieron este delito de forma directa.

“La precariedad económica, el desconocimiento de las leyes del país que las recibe, la ausencia de redes de apoyo, la criminalización por ser extranjeras y, muchas veces, su condición de migrante irregular las convierten en las víctimas perfectas para estas redes de explotación”, explicó el director ejecutivo de la institución, Ricardo Valdés.