César Acuña asegura que solo trabaja dos horas diarias al frente del Gobierno Regional de La Libertad

César Acuña ha postulado a la Presidencia del Perú en diversas ocasiones. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Municipalidad La Libertad

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, vuelve a ser noticia. Esta vez, al revelar que trabaja por el Gobierno Regional de La Libertad solo dos horas diarias. Pese a que es un cargo público de tiempo completo, aseguró que cumplir con ello “es bastante”.

Durante una entrevista, resaltó la labor de su equipo y aunque aseguró que con él “no hay horario”, reveló que él llega a las 20 horas y trabaja hasta las 22 horas.

“Estamos tranquilos. Yo estoy muy contento con el equipo que he conformado, trabajan muy bien, trabajan a mi ritmo, porque trabajar de las 24, 20 horas es bastante. Conmigo no hay horario, tú eres testigo de que yo llego a las ocho de la noche y trabajamos hasta las diez de la noche; eso no se trabaja en ninguna región”, mencionó en el programa La Hora de la Región.

Aunque podría tratarse de un desliz, dado que la oratoria no es su fuerte, lo cierto es que los cálculos tampoco cuadran. Si bien podría considerarse que quiso decir que trabajaban “20 de las 24 horas” y que ingresa a las 08:00 y se va a las 22:00, ello haría un total de 14 horas, seis menos de las que supuestamente hace.

Gobernador de La Libertad, César Acuña, sorprende al revelar que solo trabaja dos horas diarias. | La Hora de la Región

“Me faltó liderar el tema de seguridad”

En otro momento de la entrevista, reconoció que no se enfocó en adoptar medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana en su región, la cual reportó 351 crímenes en 2023 y siete víctimas mortales en lo que va del 2024.

“No haber priorizado lo más que se haya podido en el tema de seguridad. Debía ponerle más esfuerzo, más pasión, debería dedicarme más. Podría reconocer que ha faltado liderar el tema de seguridad (…) Me ha faltado liderar el tema de seguridad”, indicó.

“Tengo que cumplir con lo que me corresponde, soy el gobernador y represento a los 2 millones de liberteños. Yo soy el que tengo que hablar por ellos”, acotó el también presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec).

César Acuña durante una actividad del Gobierno Regional de La Libertad. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Municipalidad La Libertad

Al respecto, indicó que se mantendrá una reunión con ministros a fin de solicitar la declaratoria de emergencia y buscará que las Fuerzas Armadas apoyen por 120 días a la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la criminalidad.

“Hay un acuerdo preliminar entre los alcaldes de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora que hagamos un plan especial para esos tres distritos. Y una de las propuestas es justo la reunión que sostendré con el premier, el ministro del Interior y con el ministro de Defensa, que durante 120 días las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional”, mencionó.

“Yo llevo la voz de los dos millones de liberteños, esperemos que nos pongamos de acuerdo y nos ayuden a revertir este gran problema que tiene la región La Libertad. [...] Cualquier estado de emergencia no lo decide el gobernador, sino el Ejecutivo”, agregó César Acuña.

“Vamos a poner mucha fuerza al 2014″

En la víspera, el líder de Alianza para el Progreso fue viral al confundirse de año y retroceder una década, en lo que parece ser un evento dirigido al personal de salud del gobierno regional que lidera. “Vamos a hacer un trabajo bonito. Ya pasó el 2013, vamos a poner mucha fuerza al 2014, tiene que ser nuestro año. Voy a ir personalmente a los hospitales”, mencionó.

En el video se escucha a algunos asistentes corregirlo y otros que solo atinan a reírse. Este blooper se suma al realizado en una ceremonia en la que se celebraba la firma de un convenio entre la Universidad César Vallejo y una empresa de telecomunicaciones a la que llamó ‘Hawái’.