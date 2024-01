Milena Merino reveló que GOLPERU no le renovó contrato a días de haber dado a luz: “Me cayó como un balde de agua fría”

Periodista comentó que decisión de no renovar su contrato fue unilateral y a pocos días de ser madre por segunda vez. (Tik Tok Milena Merino)

Cada fin de temporada, los diversos medios de comunicación realizan cambios en su parrilla de contenidos y a causa de ello, diversos talentos son removidos de las pantallas o reemplazados por otros.

Te puede interesar: ⁠¿Cuándo es la Noche Crema de Universitario de Deportes?

En el Perú, los canales deportivos tuvieron un final del 2023 bastante agitado. ESPN cesó operaciones en el país, mientras que Movistar Deportes anunció la remoción de tres programas. Por su parte, GOLPERU decidió no extender contratos con varias de sus figuras para 2024.

El éxodo de clubes afiliados al Consorcio Fútbol Perú para firmar con la Federación Peruana de Fútbol la transmisión de sus partidos, así como el descenso de Deportivo Municipal, hacen que para este 2024 solo tengan los derechos televisivos de los juegos de Universitario de Deportes, Sport Boys y Carlos Mannucci. Ello provocó el sustancial recorte de su programación y de empleados.

Milena Merino no va más en GOLPERU

La más reciente de estas es la de la presentadora Milena Merino, quien desde 2019 pertenecía a las filas de la empresa. El último sábado 6 de enero, la periodista deportiva confirmó la noticia e indicó que fue notificada a los pocos días de dar a luz a su segundo hijo.

Te puede interesar: Estrella de Barcelona no sabía quién era Paolo Guerrero en trivia con Ibai Llanos: “Los de Perú me van a matar”

En primera instancia, a través de sus redes sociales, agradeció a sus ahora excompañeros de señal y también a sus seguidores por acompañarla en este periplo de su carrera.

“Por dónde empiezo, este no es un reel informativo, de debate o nada de estas cosas. Ustedes son parte fundamental de mi vida, estuvieron en los momentos más lindos como el nacimiento de mis hijos, mi matrimonio, entre muchos otros, como estos últimos cuatro años que fui parte de GOLPERU, donde conocí personas increíbles e hice grandes amigos, que quiero, adoro y admiro”, comentó vía Tik Tok.

Te puede interesar: Cagliari vs AC Milan 4-1: goles y resumen del triunfo ‘rojinegro’ por Copa Italia

Seguidamente, reveló que laa decisión de su salida del canal exclusivo de Movistar fue unilateral y que la tomó por sorpresa en plena maternidad, cuando no tenía otros planes profesionales, por lo que le fue difícil asimilarlo.

“Lamentablemente, tengo que contarles y responderles a la pregunta que me han hecho tantas veces en los últimos días, de dónde voy a estar el 2024. No voy a continuar en las pantallas de GOLPERU y no es una decisión propia, es una decisión que me cayó como un ‘balde de agua fría’. No les voy a mentir diciendo que ‘ya tengo nuevos proyectos’, porque no fue así. Me tomó trabajo procesar, pero hoy lo cuento abiertamente porque sé que vienen cosas mejores...”

Finalmente, señaló que en un futuro no muy lejano anunciará el próximo capítulo de su profesión, pero seguirá al frente de las pantallas, pues considera que es donde muestra su mejor desempeño.

“Hace poco fui mamá por segunda vez y a los días me enteré que no iba a continuar en las pantallas de GOLPERU, que no me iban a renovar el contrato, pero estoy segura que ustedes me van a acompañar donde sea que vaya. En los próximos días, más adelante, les voy a contar dónde nos vamos a ver, porque la pantalla es mi hábitat natural y ahí es donde nos vamos a seguir viendo este 2024″, culminó.

Milena Merino dejó GOLPERU después de cuatro años - Crédito: Instagram

Otras salidas de GOLPERU

Además del adiós de Milena Merino, otros conductores también dejaron de pertenecer a GOLPERU. De manera oficial, Carolina Salvatore y Roberto Drago también anunciaron su salida. Giancarlo Granda dejó a entrever una posible marcha tras su última transmisión del 2023.

“Hoy me siento agradecido a Dios de haber compartido estos siete años en GOLPERU. Me llevo grandes amigos y compañeros para siempre. Vendrán nuevos proyectos porque así es el fútbol y la vida continua”, escribió ‘Titín’ en Twitter.

“Fin de ciclo. Ahora sí que llegue lo mejor. Besos a todos, nos vemos en poco”, publicó Salvatore en la misma plataforma digital.