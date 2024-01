Movistar Deportes canceló programas de ‘Mago Plomo’ y Daniel Marquina, y reestructura parrilla de Tv

Movistar Deportes cambiará drásticamente su programación para 2024 y se dejarán de emitir tres programas - Crédito: Instagram

Continuamente, los medios de comunicación buscan la manera de generar contenidos de entretenimiento para sus audiencias, por lo que cada producto generado es revisado de manera exhaustiva. Es por ello que tampoco causa mucha sorpresa cuando los directivos de las mismas empresas deciden sacar de sus programaciones algunos espacios.

A finales del pasado 2023, ESPN anunció que cesaría sus operaciones en el Perú después de cinco años, por lo que sus dos programas exclusivos para este país como Equipo F y las ediciones locales de SportCenter ya se dejaron de emitir.

Semanas después, otro importante canal de televisión como Movistar Deportes siguió sus pasos y se confirmó que tres proyectos fueron levantados de su parrilla de contenidos para este 2024.

“El Fuera de Lista”

El “Fuera de Lista”, uno de los programas más longevos de Media Networks (operador de Movistar Deportes), conducido por el mago Ernesto Carpio Tirado, dejará de emitirse después de ocho años y nueve temporadas. El conocido espacio de entrevistas a diversos deportistas, especialmente futbolistas, tuvo su mayor apogeo durante la etapa en la que Ricardo Gareca dirigió a la selección peruana.

El propio presentador, el ‘Mago Plomo’, dio a conocer los motivos de la cancelación y, si bien señaló que el deseo de ambas partes era separarse, la decisión final fue tomada por la compañía.

“En todo ese contexto, llegó Juan Reynoso y las cosas se pusieron, no por él, sino por un montón de razones, un poco más tensas, menos alegres. No he tenido la oportunidad de seguir contagiando esa buena onda tanto a los hinchas como a los protagonistas. En eso venía conversando con mis colaboradores sobre cómo darle la vuelta, el programa necesitaba una reingeniería total, qué cosa íbamos a hacer, veníamos pensando en eso e incluso lo manifesté en mis redes sociales. Me reuní con el nuevo gerente del canal y me dijo que Movistar Deportes ya no quiere seguir contando conmigo. He quedado más que satisfecho con las explicaciones que me dio el gerente. Valoro mucho que me haya dado la cara. Estoy muy agradecido con el canal por esos nueve años...”, explicó en un video grabado para su cuenta de Instagram.

El conductor Ernesto Carpio anunció que el programa 'Fuera de Lista' dejará de emitirse en canal 3 después de nueve temporadas. (Instagram)

“El Camerino”

El segundo programa en ser levantado del aire es el camerino. Este contenido se estrenó en medio de la pandemia por COVID-19 en 2020 bajo la conducción de Luciana Roy y Daniel Marquina, siendo transmitido de forma diaria de lunes a viernes por casi cuatro años.

El actor y talento Daniel Marquina también utilizó sus redes sociales para confirmar su alejamiento de Movistar Deportes. “Así empezó y así terminó. Nunca imaginé que trabajaría en TV por cable y menos tanto tiempo. Fue muy bueno mientras duró, gracias por tanto Movistar Deportes”, escribió el también locutor radial junto a una serie de fotografías.

Incluso, en un conocido podcast local, bromeó sobre el tema e indicó que la parrilla del canal se redujo a temas relacionados con su programa emblema “Al Ángulo”. “Movistar Deportes achicó su programación a ‘Al Ángulo’ y ‘Al Ángulo’. Sobrevivió más de lo que esperaba (el programa). Hizo mucho tiempo para lo que ameritaba. (...) Estaba subvencionado por Movistar y tú te das cuenta rápidamente de que tienes un solo auspiciador y el top tiene 12, sabes que en cualquier momento te vas a ir. Eres consciente de eso, pero mientras tanto me voy a divertir”, señaló en el programa Ouke.

El presentador de TV se refirió de manera sarcástica a la desaparición del show "El Camerino", que inició en 2020. (YouTube Carlos Orozco)

“Futbol Lab”

Otro show de entretenimiento que nació en 2020, esta vez un mes antes del confinamiento. Con temática de pronósticos para realizar apuestas deportivas, inició bajo la conducción de Raúl Castagneto y Horacio Zimmermann. Tiempo después, este último dejó su conducción y fue reemplazado por Romina Vignolo y Gonzalo Boszeta. Su última edición fue el 12 de diciembre. Los comunicadores a cargo también dijeron adiós en redes sociales.

“Los adoro, gracias por vernos en todo este año en Fútbol Lab, último programa del 2023. Que la vida nos siga encontrando por TV”, escribió Vignolo en Twitter.

“Se logró terminar con todo lo de hoy. Se hizo el último Fútbol Lab, notas para el contenido del canal, reunión de resumen pactada. Los que quieren apostar, búsquenme en 2024, les tengo aciertos. Ojo que avisé”, afirmó Boszeta por la misma vía.

Programa "Fútbol Lab" también fue levantado del aire y conductores Romina Vignolo y Gonzalo Boszeta se despidieron del proyecto - Crédito: Twitter

Jeanet Sosa también se despidió

También por Instagram, Jeanet Sosa dio a conocer su salida del citado medio, en el cual se mantuvo desde 2017. La periodista deportiva y publicista hizo labores de conductora y de reportera a lo largo de su estancia.

“Seis años de mucho aprendizaje, harto fútbol, buenas conversas y amigos. De pautas, textos, selfies, idas y vueltas al aeropuerto, entrevistas, comisiones y más. Este 2024 toca aprender desde otro lado y seguir en la búsqueda de crecer como ser humano, que para mí siempre será lo más importante. Me voy agradecida con Movistar Deportes por una linda y enriquecedora etapa de mi vida. Gracias, compañeros, por su paciencia, cariño y profesionalismo en cada momento que nos tocó recorrer la cancha juntos. ¡Nos vemos!”, aseveró.