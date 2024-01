Sporting Cristal presentó a Martín Cauteruccio, Gustavo Cazonatti y Santiago González: fichajes estrella del 2024

Primeras palabras de los refuerzos extranjeros de Sporting Cristal para el 2024. (Cristal TV)

Sporting Cristal, hoy miércoles 3 de enero, realizó una conferencia de prensa en las instalaciones de La Florida para presentar en sociedad a sus flamantes fichajes extranjeros para la Liga 1 y Copa Libertadores 2024: los argentinos Martín Cauteruccio y Santiago González y el brasileño Gustavo Cazonatti.

Te puede interesar: Gustavo Cazonatti, flamante refuerzo de Sporting Cristal: “Celebraremos muchas victorias y títulos”

Los tres foráneos, que estuvieron acompañado del presidente Joel Raffo, posaron con la casaquilla ‘celeste’, así como también, compartieron sus primeras impresiones sobre su nuevo reto en el fútbol peruano. Por ejemplo, el exdelantero de Independiente agradeció la bienvenida y confianza y prometió “dejar todo para llevar al equipo a lo más alto”.

El mediocampista del país de la zamba pidió disculpas por no hablar español en primera instancia y señaló que está “muy feliz y motivado de vestir la camiseta” y trabajará “para conseguir los objetivos en la temporada”. Por último, el extremo ‘gaucho’ cerró destacando que el conjunto ‘bajopontino’ “es uno de los más grandes del país”.

Martín Cauteruccio, Santiago González y Gustavo Cazonatti son tres de los cuatro refuerzos anunciados por Sporting Cristal hasta el momento.

Cauteruccio confesó que habló con dos referentes de Cristal

Instantes después, los flamantes refuerzos de Sporting Cristal atendieron las consultas de la prensa. Martín Cauteruccio reveló que conversó con dos referentes del club previo a su llegada a La Florida. “Hablé con ‘Piki’ (Jorge Cazulo) en principio, me habló muy bien de toda su gente y de lo que es esta institución. Con ‘Yoshi’ (Yoshimar Yotún) lo mismo, me comuniqué con él y me alentó a estar acá lo antes posible”.