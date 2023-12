Universitario explicó la confusa negociación con César Farías: “Tener comunicación no es llegar a un acuerdo”

Jean Ferrari responde sobre los rumores de la llegada de César Farías como DT de Universitario. YouTube

La búsqueda del nuevo técnico de Universitario de Deportes dio origen a una polémica que se desató tras conocerse que el DT César Farías habría sido el elegido para ser el entrenador del centenario. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados porque el estratega venezolano nunca llegó y los ‘cremas’ determinaron que Fabián Bustos sea el reemplazo del uruguayo Jorge Fossati, quien fue presentado oficialmente.

“Es natural cuando un equipo está sin entrenador, busca alternativas. No voy a mencionar los nombres de las alternativas, con los que hayamos tenido comunicación, tener comunicación no es llegar a un acuerdo. En ese sentido, estaría mal si yo menciono a uno en particular. Nuestra decisión es por Fabián Bustos, que es un entrenador de primerísimo nivel. Confiamos plenamente en su capacidad conjuntamente con su comando técnico, para poder encarar un año único que es el centenario y buscar el bicampeonato que es lo que tenemos trazado este año. Y una Copa Libertadores que la tenemos a la vuelta de la esquina. Nos estamos enfocando únicamente en eso”, explicó el directivo en conferencia de prensa.

El rumor de que Farías llegaría a la ‘U’ fue creciendo cuando se supo de que el venezolano se había desligado del club Águilas Doradas de Colombia, eso le dejaba el camino libre para que arribara a Ate. El dueño de la institución ‘colocha’, José Fernando Salazar, confirmó a Infobae Perú de que ya no había vínculo con el DT y que la razón habría sido por tomar el mando de los ‘merengues’. “Él renunció para ir a Perú. Debes preguntárselo al maestro Farías”, fue lo que aseguró el directivo.

En medio de esa transacción, se llegó a conocer de que finalmente, la dirigencia de Universitario habría optado por contratar a Bustos ya que no podían esperar más y tenían que definir al estratega de una vez. La pretemporada ya empezó y se estaba realizando sin un DT, el tiempo estaba en contra. No hubo un pronunciamiento en el entorno de Farías, pero todo hace indicar que quedó en el aire luego de tantas negociaciones.

La prensa venezolana aseguró habría un gran fastidio por parte del técnico contra los ‘cremas’. “Tema ‘Profe’ Farias. Universitario no esperó a Farías y contrató al argentino Fabián Bustos. Se viene ‘novelón’ porque Farías pasó la renuncia en Águilas y le aseguró al dueño del equipo que asumiría la cláusula de rescisión. El círculo del DT está molesto con la ‘U’”.

Fabián Bustos fue presentado como nuevo entrenador de Universitario. Crédito: Captura

Las razones por las que se eligió a Fabián Bustos

Universitario de Deportes encontró al técnico que tanto estaba buscando después de la salida de Jorge Fossati para hacerse cargo de la selección peruana. Fabián Bustos fue el elegido por la dirigencia ‘crema’ y se conoció cuáles fueron las razones por las que se escogió al argentino como el estratega del centenario. Manuel Barreto detalló todos las fortalezas que tiene el exBarcelona de Ecuador.

“Estamos muy contentos de poder presentarlo y seguir dando pasos que tiene el club. Fabían y su comando técnico nos van a permitir, no solo le darán un seguimiento a todas las cosas buenas y una continuidad a todo lo que se venía alcanzando sino también por su perfil. Su capacidad y poder potenciar agregándole esa versatibilidad que nos puede permitir seguir dando pasos de crecimiento del plantel. Su gran manejo de camerín, gran manejo de grupo; pero también a nivel individual, el potenciar a los jugadores por su gran capacidad junto a su comando técnico. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Bienvenido Fabían”, declaró el directivo.