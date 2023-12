Pedro Suárez Vértiz: las últimas entrevistas en la que habló de la vida, Alan García, el fútbol y su música

Una de las últimas entrevistas de Pedro Suarez Vértiz con Milagros Leiva (Canal N)

El cantante Pedro Suárez-Vértiz murió hoy a los 54 años de edad. Según las primeras informaciones, el reconocido músico peruano perdió la vida producto de un paro cardiorrespiratorio. Las apariciones del autor de ‘Cuéntame’, ‘Mi auto era una rana’, ‘Cuando pienses en volver’, entre otras, eran muy escazas en medios de comunicación y siempre se comunicaba a través de su cuenta personal de Facebook.

Sin embargo, hay un archivo visual de las últimas entrevistas que Pedro Suárez-Vértiz concedió. Se tiene registrada una del 2012 cuando habló con la periodista Milagros Leiva en Canal N, donde dejó una reflexión sobre lo que era la vida para él y recordó una anécdota que le pasó al desaparecido cantante John Lennon.

“La vida es como una, o sea, no hay un día mejor. A Lennon, recordaba que le dieron una carta que le mandó un fan y fue subastada, en el que luego le respondió: ‘No te preocupes, yo he estado pobre y rico’. Y en ambos aspectos, la vida es la misma”, decía el autor del libro ‘Yo, Pedro’.

Seguidamente, el fundador de la desaparecida banda ‘Arena-Hash’ mencionó que lo que le costó más a lo largo de su existencia fue “aceptar que la vida es mejor de lo que soñaste. Y al ser distinta, duele porque uno dice ‘yo planeaba tal cosa’”.

Pedro Suárez-Vértiz y Cynthia Martínez se casaron en 1994 por civil y en 2000 por religioso. Créditos Facebook/Pedro Suárez Vértiz

“Creo que la vida es un regalo largo de entender. Sueñas con algo, lo tienes y te aburres. Entonces, la vida no es lograr eso que tú quieres y es un camino a”, manifestó.

Alan García, el fútbol y su música

De otro lado, Pedro Suárez Vértiz también habló con el periodista y escritor Jaime Bayly en varias ocasiones, pero dos resaltan. La primera sucedió el 23 de julio del 2007 cuando se sentó en el set del ‘francotirador’, donde se le preguntó por los resultados de las elecciones generales de un año antes.

Allí, el autor de ‘No se lo digas a nadie’ le consultó a Suárez Vértiz a qué candidato presidencial había respaldado. Dijo que apostó por Lourdes Flores Nano, cuando buscaba la presidencia por segunda vez por la alianza Unidad Nacional, a pesar de que sabía perfectamente que no iba a ganar.

“Me acuerdo que les conté que iba a perder. Y ustedes me miraban: “Oe chiquillo, que paras con nosotros, sal de acá”, alegó. Luego, lanzó una posible explicación de por qué Flores Nano no obtuvo la victoria en las elecciones generales del 2026.

Pedro Suárez Vértiz se refirió a Alna García durante la campaña electoral del 2006. | Latina

“Solamente iba ganar Lourdes en aquellos lugares donde tú veías a tu esposa cambiarse e irse a trabajar. Eso se ve en muy pocos sitios. La ideología peruana todavía no acepta, creo yo, una dama en la presidencia”, mencionó.

En esa misma conversación, Pedro Suárez Vértiz no quiso revelar a quien había ofrecido su voto en la segunda vuelta que fue disputada entre Alan García y Ollanta Humala. Sin embargo, mostró su simpatía por el desaparecido líder del Apra.

“Los apristas me caen bien a pesar de que no soy aprista. (Javier) Valle Riestra me cae muy bien, (Jorge) Del Castillo es brillante y una vez tuve la oportunidad de encontrarme con él en el avión. Creo que Alan pone la emoción y Del Castillo la dirección”, mencionó.

El músico reconoció no conocer a García por esos años, pero consideró que si tenía una segunda oportunidad de llevar las riendas del país era para que no cometa los mismos errores que tuvo durante su primera administración de 1985-1990, donde dejó como legado una crisis económica y el avance del terrorismo de Sendero Luminoso.

Alan García fue presidente del Perú en dos periodos: en 1985-1990 y 2006-2011 (Andina)

De otro lado, Pedro Suárez Vértiz también lanzó una curiosa teoría de por qué la selección peruana de fútbol no podía acudir a los mundiales desde 1982 cuando se dio la última participación en España.

“Nunca he creído que el problema es administrativo. Ver a un jugador frente al arco como ha pasado en los últimos 20 años como cien veces, sin arquero, soplándola y no la mete, entonces: ¿Qué culpa tiene (Manuel) Burga en eso?”, dijo.

“Hay otra cosa que le antepone. ¿Por qué el vóley y el fútbol se enfrían a la vez? Cuando habían triunfos en el fútbol, habían también en vóley. Eran la misma época”, agregó.

Suárez Vértiz alegó que faltaba un jugador como César Cueto dentro de la blanquirroja, tampoco existía patriotismo, y no había un entendimiento colectivo para ganar en la cancha.