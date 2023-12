Angie Jibaja vive momento doloroso por rechazo de su hijo, y este le exige: “Retírate, no queremos verte”

Angie Jibaja vive momento doloroso por rechazo de su hijo, y este le exige.(Composición: Infobae)

Lamentable. La relación parental entre Angie Jibaja y Jean Paul Santa María continúa siendo objeto de atención pública. Recientemente, Jibaja se acercó al condominio donde reside la actual pareja de Romina Gachoy para solicitar un encuentro con sus dos hijos. Como parte de su visita y en el espíritu navideño, llevó una mascota como regalo.

Te puede interesar: Angie Jibaja muestra pruebas para desmentir a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy tras denuncia

La propia exmodelo dio a entender esta situación a través de su cuenta de Instagram, en la cual compartió varios clips que muestran cómo reclama en la puerta de la casa de su expareja, solicitando ver a sus hijos, mientras es grabada por otra persona. No obstante, no esperaba vivir un episodio doloroso al ser rechazada por su hijo.

“Te va a retirar la Policía. Deja de tocar mi puerta y simplemente espera que venga la Policía para que te retire (...) No entiendes que no quieren verte, no confían en ti, te has ganado esto con creces, te has esforzado para estar en ese lugar”, expresó Jean Paul, pidiendo a Angie que se marchara y dejara de tocar la puerta en un primer momento.

Angie Jibaja intentó ver a sus hijos por Navidad, pero terminó siendo denunciada por Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Captura/Instagram

Posteriormente, se escucha al hijo de Angie Jibaja pedirle que se vaya de su residencia, indicando que ni él ni su hermana desean verla. Esta situación fue el detonante para que la modelo no insistiera más y se retirara del lugar entre lágrimas. Como respuesta a su hijo, a quien no había visto en más de cuatro años, la exchica reality le manifestó que lo amaba.

Te puede interesar: Angie Jibaja ingresó a la fuerza a la casa de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy: “Se metió como delincuente”

“Yo no te quiero ver, así que vete. No queremos verte, retírate”, fueron las palabras del menor para su mamá. Angie al escuchar la voz de su pequeño solo le dice: “te amo, hijo mío”.

En otras historias publicadas en dicha red social, la exmodelo explicó la razón por la que decidió ir hasta la casa donde residen sus dos hijos. Según su relato, era un día especial y su intención era obsequiarles un perrito. “Les cuento que estoy con este regalito que les traje, ya saben a quienes, pero no me dejaron. Es un día muy especial y me da mucha pena no haberlos visto”, dijo la modelo en su más reciente historia de Instagram.

Te puede interesar: Patricio Parodi explica por qué no visitará a Luciana Fuster en Tailandia: “Trabaja todo el día”

“No voy a denunciar porque ya tengo muchas denuncias en mi contra por cada vez que intento acercarme. Tengo este impedimento que indica que no tengo impedimento de acercarme. Pero, sin embargo, no me dejaron, todo lo contrario, me intentaron de calumniar, insultar, muchos calificativos fuertes”, sostuvo la modelo.

Angie Jibaja vive momento doloroso por rechazo de su hijo, y este le exige.(Composición: Infobae)

Jean Paul afirma que si se metieron a su casa y mostró pruebas

El cantante Jean Paul Santa María y la modelo Romina Gachoy describieron que su familia experimentó un momento muy difícil durante Navidad, ya que Angie Jibaja y un individuo identificado como Armando entraron a su hogar sin permiso. Este suceso tuvo un impacto psicológico negativo en sus tres hijos. Según el cumbiambero compartió sus pruebas de que la exmodelo no ingresó a un condominio como quiso hacer creer.

“Pasamos una víspera de Navidad muy hermosa fuera de Lima y ayer (lunes) llegamos, pero pasamos por un momento terrible porque la mamá de los chicos y un hombre llamado Armando ingresaron de manera forzada y sin permiso a nuestra casa. Imagínate lo que fue vivir eso en plena Navidad, tuvimos que ir los cinco a la comisaría a poner la denuncia, fue terrible. Los niños sintieron mucho miedo con la situación, sigue ocasionándoles maltrato psicológico, por más que hay medidas de protección para ellos. Nuestro hijo, el más pequeñito ayer, se la pasó toda la noche con miedo, llorando y con pesadilla por lo sucedido. Estamos cansados de tener que pasar estas cosas como familia”, contó en un inicio.

“Ingresaron por la puerta principal que da a la cochera y luego pasaron a la siguiente puerta que lleva a nuestra sala. Está en investigación cómo lo hicieron. Nosotros estábamos tranquilos en casa (almorzando) y se apareció con el sujeto al promediar las 3:30 de la tarde”, manifestó a Trome.