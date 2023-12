Josi Martínez denuncia que empresa no le pagó por hacer publicidad: “Me deben 10 mil dólares”

Josi Martínez denuncia que empresa le debe dinero por hacer publicidad: | Instagram

Josi Martínez es una de las figuras de TikTok que ha ganado popularidad debido al gran número de seguidores que tiene en sus redes sociales. Su fama en el mundo digital es bastante grande, por lo que ha comenzado a trabajar con diversas marcas importantes del país. Incluso, este año migró de las redes sociales a la televisión, siendo parte de ‘El Gran Chef Famosos’, programa que lo mostró a un nuevo público.

Sin embargo, fue muy polémico su paso por este espacio. Tuvo algunos comentarios contra Giacomo Bocchio, jurado del programa de Latina, a quien tildó de homofóbico y transfóbico. Incluso, aseguró que detrás de cámaras vivieron un incómodo momento que lo hizo mantener la distancia con el chef.

Pero, esta vez, Josi Martínez es noticia por otro suceso. A través de sus redes sociales, el creador de contenido denunció que una empresa a la que le prestó servicios de publicidad, no le pagó lo que habían acordado, pese a que cumplió con todo el trabajo que habían requerido de él.

Josi Martínez hace denuncia pública por falta de pago

En su cuenta de Instagram, fue donde hizo la primera publicación. El joven creador de contenido comentó que una reconocida marca le había quedado adeudando la suma de 10 mil dólares, un momento al que habían llegado en acuerdo que debían pagarle por conceptos de publicidad. Reveló el nombre de la marca y cómo es que lo habían contactado.

“Me estafaron con 10 mil dólares. Una marca me estafo con una campaña de 10 mil dólares. Resulta que esta marca que se llama FPAY, del grupo Falabella, se contacta con mi agencia y quiere mis servicios publicitarios”, comentó al inicio.

Tras ello, explicó que se trató de una campaña grande que incluía dos redes sociales. Él, por su parte, cumplió con el contenido tal cual se lo habían pedido y por ello debían pagarle el monto acordado. “Esta es una campaña realmente grande, fueron muchos videos en Instagram, en TikTok y yo cumplí al pie de la letra. Hice una cantidad de historias, una cantidad de reels y una cantidad de TikTok con el monto acordado de 10 mil dólares”, agregó.

Seguido, reveló que cuando la campaña se terminó, le dijeron que la empresa había quebrado y esa era la razón por la que, prácticamente, no le iban a pagar el monto que le debían. “Resulta que finaliza la campaña y resulta que la empresa había quebrado y hasta el momento no se hacen cargo del pago de los 10 mil dólares”, expresó muy molesto.

Finalmente, recalcó al llamado a la marca FPAY y al grupo Falabella para que se contacten con él y puedan cancelar esta deuda. “FPAY es del grupo Falabella, por lo tanto, contacto a FPAY, a Falabella o cualquier agente que se haya hecho cargo de esa marca, por favor se contacte y me pague la plata. Porque si no voy a tomar acciones legales. No solamente me deben a mí, sino a varios influencers”, sentenció.

Los seguidores de Josi trataron de explicar que era muy probable que no le pagaran esta deuda debido a que la empresa se declaró en quiebra. Sin embargo, el creador de contenido continúa a la espera de una respuesta.

“No es por ser pesimista, pero cuando una empresa quiebran no le pagan ni a Dios simplemente se cierran y ya”, “Para esos montos altos se hace contrato con adelanto mi Josi”, “Pero si Fpay ya no trabaja con Falabella, dejo de existir”, “La agencia que mencionas ahí, debería hacerse cargo”, “Si se declara en quiebra no tiene obligación de pagar”, “Lamentablemente cuando una empresa se da en quiebra, la mayoría de las veces, se deslinda de pagar los contratos y liquidaciones de los empleados”, fueron algunos de los comentarios.