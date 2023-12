Dos jugadores de selección peruana son opción para reemplazar a Jairo Concha: Néstor Bonillo tiene su favorito para Alianza Lima

El futbolista favorito de Néstor Bonillo para reforzar la volante de Alianza Lima 2024. (Mr Peet Channel)

Alianza Lima se viene preparando para lo que será la Liga 1 y Copa Libertadores 2024. Ya se concretaron la llegada de algunos refuerzos; así como también la salida de algunos deportistas. Por ejemplo, Jairo Concha se marchó de La Victoria, ayer martes 26 de martes, luego de tres temporadas y un bicampeonato en su haber.

Con la partida confirmada del exSan Martín, en el club ‘íntimo’ se mueven para incorporar a un nuevo elemento en el mediocampo. El periodista Peter Arévalo, en la última edición de su programa de Youtube, reveló el nombre del futbolista favorito del asesor deportivo Néstor Bonillo, quien se encuentra armando la plantilla de la siguiente temporada.

“A Bonillo, Marioni (Bruno) y Restrepo (Alejandro) le gusta mucho Christofer Gonzales, por el ida y vuelta, porque maneja los dos perfiles, juega al costado del volante de primera línea, puede jugar de extremo también, es un jugador muy dúctil, eso es lo que quiere Bonillo”, acotó.

‘Canchita’ no sería el único en la mira del exintegrante de la selección peruana para reforzar a los ‘íntimos’, pero sí el más ‘accesible’. “Hay más posibilidades de que sea Christofer Gonzales porque Sergio Peña tiene un año más de contrato. Christofer Gonzales tiene una cláusula de rescisión que Alianza la puede ejecutar como pasó con D’Arrigo (Jhamir)”.

Por último, el popular ‘Mr Peet’ dio su opinión sobre los dos volantes. “A mí particularmente como hincha no me gusta ninguno, puedo estar equivocado, de repente vienen y la rompen, uno mete 15 asistencias en el torneo y otro mete goles. Tengo derecho a decir si me gusta o no, total no influyo en las contrataciones”.

Sergio Peña y Christofer Gonzales coincidieron con Néstor Bonillo en la selección peruana.

Los presentes de ‘Canchita’ Gonzales y Sergio Peña

Christofer está vinculado con Al Adalah hasta mediados del 2025, no obstante, tendría una condición dentro de su contrato para forzar su salida. Asimismo, el futbolista busca nuevos aires y no seguir disputando la Segunda División de Arabia.

Pese a que ‘Canchita’ es el capitán de su elenco y cuenta con un buen presente tanto individual como grupal. Hace poco, exactamente el 20 de diciembre, marcó un golazo de penal a lo ‘Panenka’ para la goleada ante Al Bukiryah, el cual sirvió para que su club se mantenga peleando por los primeros lugares del campeonato local.

El seleccionado peruano marcó un tanto de excelente factura en el empate de su equipo por la segunda división saudí. (FDL_KSA)

La llegada del exSporting Cristal a Alianza Lima no es tan fácil como lo manifestó Peter Arévalo. Y es que su clásico rival, Universitario, también está atento a su desvinculación para sumarlo a su plantel del centenario. Cabe recordar que el jugador polifuncional hizo su debut con camiseta ‘crema’.

Sergio Peña, por su parte, tiene un año más de contrato con Malmo, equipo con el que recientemente salió campeón en Suecia. En reiteradas entrevistas, el exSan Martín ha manifestado que se adaptó al fútbol europeo y no deslizó la posibilidad de retornar al país.

Claramante al estar identificado con Alianza, una propuesta del ‘equipo del pueblo’ podría hacerlo cambiar de opinión. Ahora, con más de 200 partidos disputados en el ‘Viejo Continente’ y experiencia en la selección nacional, trataría de cobrarse su revancha del 2015.

Sergio Peña disputó 43 partidos en la última temporada, incluido Champions League y Europa League - Créditos: Getty Images.

Los volantes de Alianza Lima 2024

Dejando de lado a Jairo Concha, Christofer Gonzales y Sergio Peña, el técnico Alejandro Restrepo ya puso en marcha la pretemporada de Alianza Lima con la presencia de mediocampistas. Jesús Castillo es el único que permaneció en La Victoria, pues Josepmir Ballón también partió a César Vallejo.

Al exAcademia Cantolao se le sumó el argentino Adrián Arregui y el peruano Catriel Cabellos. El primero llegó procedente de Temperley del ascenso de su país, mientras que el segundo fue cedido de Racing Club por toda la siguiente temporada.