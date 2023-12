Nicole Zignago abre su corazón a Infobae Perú: su nueva música, cómo enfrentó el cáncer de Gian Marco y la separación de sus padres

La cantante resaltó que la música siempre fue su mayor refugio para expresar lo que sentía.

A sus 27 años, Nicole Zignago sabe lo que quiere expresar con su música, sin importarle los tabúes y espantos de una sociedad pacata. Así lo demostró con bubble gum, un tema bastante picante que habla abiertamente de su sensualidad y sexualidad. Sabía que causaría controversia, cuenta a Infobae Perú. Sin embargo, asegura que poco le importó, pues se siente bien consigo misma, tiene el apoyo de su familia y el respaldo de sus seguidores, no puede pedir más en la vida.

Te puede interesar: Sergio George cuenta la reacción de Marc Anthony cuando lo vio trabajando en Perú: “Nadie ve a ese país con buenos ojos”

No obstante, Nicole no es solo picardía, también tiene bajo el brazo su reciente canción No Quiero Olvidarte, el otro lado de la moneda que la deja ver como un ser bastante sensible y nostálgico. Tan diferentes ambos temas y tan suyos a la vez.

Está claro que Nicole Zignago solo quiere expresarse, busca ser escuchada y también dejar un mensaje. En conversación con Infobae Perú, nos cuenta cómo nacieron bubble gum y No Quiero Olvidarte, y lo que significan para ella. Además de cómo enfrentó el cáncer de Gian Marco Zignago y la separación de sus padres.

Te puede interesar: Ivana Yturbe sorprende al hablar sobre Onelia Molina, la actual pareja de Mario Irivarren: “Que les vaya súper bien”

Nicole, ‘bubble gum’ y ‘No Quiero Olvidarte’, muy distintos, pero tan tuyos, ¿cuéntame cómo nacieron estos temas?

Pues, sí, con bubble gum ya tenía el concepto muy claro, sabía lo que quería hacer. Le dije a mi productor, ‘quiero escribir una canción un poco atrevida, sensualona, que hable de esto y esto’. Y bueno, siento que estoy en un momento de mi vida en el que me siento súper cómoda con quien soy y sin menos miedo a la vida en general. Me divertí mucho haciendo la canción, habla del amor de una mujer a otra mujer. Causó un poco de controversia en redes, pero al final del día estoy siendo honesta y auténtica con quien soy. Siento que a mí me hubiera encantado escucharla en algún momento de mi vida, echándole un poquito de luz a este tipo de amor libre y auténtico.

Nicole Zignago brindó una entrevista a Infobae Perú y habló de sus dos últimos temas. Infobae Perú /Paula Elizalde

¿Y cuál fue la reacción de tus papás?

Te puede interesar: Ministerio de Cultura presenta denuncia contra Vanessa López por insultos racistas a periodistas

Ah, les encanta. Aman la canción. Les encanta. Siempre la cantan.

La cantante señaló que estos temas son muy diferentes pero parte de ella. Uno es picante, habla de la sexualidad y sensualidad de forma natural, mientras que el otro resalta la importancia de no olvidar el daño que te hicieron.

¿Y tu tema ‘No Quiero Olvidarte?...

Este es mi lado nostálgico. Que le encanta hablar de amor y desamor. Disfruto mucho cantar y escribir canciones nostálgicas y un poquito desgarradoras. ‘No Quiero Olvidarte’ habla de la herida que te deja alguien cuando terminas una relación, habla de no olvidarte del daño o de las marcas que te dejó. Incentivo a que las personas olviden de sus exes, se me hace súper importante, pero también a no olvidarse de la marca que dejaron, cargar esas cicatrices con honra, esas cicatrices de batalla. Es un recordatorio para no repetir los mismos errores, y siempre reinventarte.

Hoy en día te expresas con mucha frescura de tu sexualidad, ¿cómo fue hablar de ello con tu familia, con tu papá?

Pues siempre digo que tuve el privilegio de crecer en una casa donde nunca me han restringido de ser quien soy. Y ni siquiera hablando de sexualidad, sino en general como persona. Nunca me restringieron de absolutamente nada y me dejaron ser muy libre. Dentro de mi grupo de amigos siempre me he sentido súper cuidada y celebrada, sea lo que elija ser.

Eres muy afortunada...

Al final del día cualquier persona puede escuchar mi música, pero si tengo la posibilidad de poner en la mesa un tema de conversación y un mensaje, lo voy a hacer. Porque sí, me siento afortunada de haber crecido en una familia donde me respetan y he sido celebrada, pero sé que no es la realidad de muchas otras personas. Sé que hay gente que las botan de sus casas, hay personas que dejan de tener los amigos que tienen, hay gente que se termina sintiendo muy sola, hay gente que pierde la vida porque le quitan la vida o gente que se quita la vida por ser quienes son. Soy consciente que mi realidad no es la de todos y las de todas y es necesario hablar del tema. Nadie debería perder la vida o amigos por amar de la manera que aman.

La cantante indicó que tanto su papá como su mamá le han dado libertad de ser quién es, sin necesidad de maquillar lo que quiere y ama.

Hablas de tu unión familiar, ¿cómo fue para ti vivir la separación de tus padres? Es duro después de tantos años...

Sí, pero como una familia normal, común y corriente. Nos hemos sentado, hemos hablado y siempre hemos sido súper comunicativos. Y al final también siento que, en mi caso, la música siempre ayuda a pasar momentos complicados o difíciles. Pero sí, siento que mis hermanos y yo nos hemos refugiado mucho en la música, al igual que a mi papá. A mi mamá también le encanta la música. Al final, eso es lo que nos une a todos.

Y si cada uno (tus papás) inicia otra relación, ustedes felices …

Sí, obvio. Felices.

Cada uno tiene el derecho, ¿no?

Sí, total.

Nicole Zignago desea presentar en Perú un concierto en vivo el 2024. Infobae Perú /Paula Elizalde

Tu padre superó el cáncer este año, un motivo que los unió también como familia..

Estamos muy agradecidos y muy agradecidas. Contentos y contentas de que mi papá esté bien. La verdad es que lo tomamos con mucha calma. Tranquilos. Lo acompañamos. Siempre hemos sido una familia súper unida. Estuvimos ahí para él. Yo siempre supe que todo iba a estar bien, con mucha serenidad, que siento que es súper importante en estos momentos. Porque al final del día, si alguien la está pasando mal, lo que más necesita es tener un apoyo y una roca, cuando esa persona no puede sostenerse. Y sí, mis hermanos, mi familia, todos estuvimos ahí presentes. Gracias a Dios estamos todos aquí, sanos, salvos y felices. Haciendo mucha música y viviendo la vida muy tranquilos.

La artista señaló que siempre trató de ser positiva en los momentos duros que le tocó vivir a su padre y a su familia.

Todos tus hermanos son músicos. ¿Ustedes sí se apoyan entre ustedes? ¿O cómo han abordado su carrera? Porque en tu caso, has preferido que tu padre Gian Marco no intervenga...

Los tres hemos salido músicos. Una bendición. ¿Si los ayudaré? Sí (emocionada). Tenemos un grupo en WhatsApp los tres. Todo el tiempo nos mandamos canciones que estamos haciendo, nos damos tips, porque es diferente. Siempre pongo el ejemplo. Lo llevo a otro plano profesional. Si tienes un papá que es doctor y tú quieres ser doctor o doctora, terminas siendo un gran doctor por tus propios méritos. Pero vas a llegar al hospital y te van a decir: ‘Ay, tú eres la hijita de la doctora...’. Estas reacciones son normales, pero al final del día todos queremos nuestra individualidad. Todos queremos ser reconocidos y reconocidas por el trabajo que hemos hecho. Estoy segura de que mis hermanos quieren sentir lo mismo.

Pese a que no le aceptó la ayuda de su padre, la artista indicó que hará todo lo posible para darle la mano a sus hermanos. Nicole Zignago explicó por qué.

Desde tu nominación en el 2022 hasta ahora, ¿cuál ha sido el avance de Nicole como persona y como cantante?

Creo que maduración. Me he tomado el tiempo este año. He sacado pocas canciones, pero me he tomado el tiempo de hacer unos ajustes y cambios necesarios que tenía que hacer, en mi equipo de trabajo, en mí, como persona. Me mudé otra vez de país, de ciudad, y me siento muy plena. La nominación fue un momento para echar mirada para atrás y ver todo lo que hemos venido trabajando. Realizarlo y comenzar a hacer lista de lo que va a venir después. A mí me ha tomado todo este año para hacer el disco y desempolvar canciones que tenía ahí escondidas, desde que tenía 16, 17 años. Este disco será un regalito de ‘Hey, mira, esto fue lo que crecí, aprendí y disfruté hacer’.

La cantante contó que este logro tan importante le ha servido para fortalecer más lo que quiere.

¿Qué viene para Nicole Zignago el 2024?

Ya está listo el disco, está oleado y sacramentado. Sale el próximo año. Salen dos sencillos más antes de que salga el disco. Voy a estar grabando un montón de videos y de contenido, también tendré una gira todo febrero hasta marzo por Estados Unidos y México. Apenas salga el disco, planeo venir acá a Perú a hacer un show grande, porque ha sido muy bonito y súper importante para mí regresar a casa. Perú es el país donde nací, el país que me vio cantar por primera vez cuando tenía 20 años y hacía las tocadas en La Estación de Barranco. Es bonito regresar y reconectar.