Rechazan demanda de Jefferson Farfán: ¿Qué pasó con los cargos por difamación contra Olenka Mejía?

Juzgado Penal dispone anulación de la demanda de Jefferson Farfán en contra de Olenka Mejía. | Amor y Fuego

El 18 de diciembre, el 10° Juzgado Penal Unipersonal decidió anular todos los registros y cargos en el caso de difamación agraviada que Jefferson Farfán, futbolista peruano, inició contra la modelo Olenka Mejía. La medida judicial se produce tras la acusación de la ‘Foquita’, quien exigía una reparación civil de un millón de soles luego que la modelo afirmara que existió una relación sentimental entre ambos.

Te puede interesar: Rodrigo González incrédulo que Bryan Torres testifique a favor de Jefferson Farfán en juicio contra Olenka Mejía: “No creo que vaya”

Olenka Mejía defendió su inocencia en este proceso y señaló que no se había cometido difamación. “En su momento sí tuve una relación con Jefferson Farfán... tengo pruebas que me respaldan, yo nunca lo difamé”, afirmó Mejía. En el desarrollo del caso, también fue llamado a dar su testimonio Bryan Torres, quien aseguró que la relación sentimental había sido con él y no con el exfutbolista.

Resolución judicial

A través de Instagram, Mejía mostró su alegría por la decisión, compartiendo un comunicado junto a su abogado Wilmer Eduardo Arica. “Aproximadamente hace un año me notificaron con una demanda sobre difamación en mi contra... hoy doy por terminada esta etapa de mi vida”, expresó la modelo, agradeciendo a su familia y abogado por el apoyo recibido en este proceso legal que, según sus palabras, afectó su vida personal y su imagen.

Rechazan demanda de Jefferson Farfán: juez anula cargos contra Olenka Mejía por difamación

“La juez del 10° Juzgado Penal Unipersonal quien tenía conocimiento de esta demanda, dispone la anulación de todos los registros y cargos que se generaron en mi contra debido a esta demanda de difamación”, se lee en el comunicado.

“Si bien es cierto ha resultado todo favorable dentro del ámbito legal, esto me ha dejado malos recuerdos en mi vida personal, afectándome emocionalmente y dañando mi imagen como madre y mujer (...) Agradezco a las personas que creyeron mi verdad”, añadió.

Opiniones de Rodrigo González y Gigi Mitre

Por otro lado, figuras de la televisión como Rodrigo González y Gigi Mitre han comentado sobre el caso. González puntualizó que las cosas no salieron como Farfán esperaba, siendo el fallo favorable para Mejía. “Las cosas no salieron como Jefferson Farfan esperaba o está acostumbrado”, comentó en la última edición del programa ‘Amor y Fuego’.

Olenka Cuba difundió sus chats con Jefferson Farfán. (Willax TV)

Mitre, sin embargo, expresó confusión sobre el significado exacto de la anulación de la demanda, preguntándose “¿qué significa? ¿que no procede? ¿que no se abrió al final una demanda?”, lo que refleja la incertidumbre que este tipo de resoluciones judiciales puede generar en el público.

Olenka Mejía lanzó advertencia a Bryan Torres

En una reciente entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, Olenka Mejía anunció que presentará pruebas sustanciales acerca de su romance con el exfutbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán. La abogada también mencionó que Bryan Torres, actual pareja de Samahara Lobatón y presuntamente involucrado en el caso, será citado a testificar. “Espero que se presente, con muchas ansias”, comentó.

Te puede interesar: Primo de Jefferson Farfán desmiente a Bryan Torres y afirma que él lo mandó a sacar de orquesta

Y es que Bryan Torres aseguró que él fue pareja de Mejía durante el tiempo que ella supuestamente conoció al jugador. “Ella durmió en la casa de Jefferson 3, 4 veces y me invitó a su casa a dormir también, allá en Villa el Salvador”, declaró. Estos testimonios surgieron en medio del proceso legal iniciado por la ‘Foquita’ contra la joven.

Olenka Mejía asegura tener pruebas contundentes para el juicio y advierte a Bryan Torres: “Con muchas ansias lo espero”. (Composición: Infobae)

Todo comenzó en marzo de 2022, cuando Olenka sorprendió al afirmar públicamente que mantenía una relación sentimental con Farfán, aunque no podían hacerla pública oficialmente. La modelo sugirió que formalizarían su relación en los siguientes meses a medida que ella avanzara con su campaña política. “Es muy bonito el sentimiento... Yo creo que sí [Jefferson sentó cabeza conmigo]”, indicó en aquella ocasión. Sin embargo, el supuesto romance nunca fue confirmado formalmente.

Te puede interesar: Olenka Mejía asegura tener pruebas contundentes para el juicio y advierte a Bryan Torres: “Con muchas ansias lo espero”

Cabe destacar que Jefferson Farfán tomó medidas legales más de un año después de que Mejía habló por primera vez de su presunta relación. La modelo ha manifestado tener pruebas que sostendrían su versión de los hechos.