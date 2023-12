Eddie Fleischman lapidó a Renato Tapia y su rol en la selección peruana: “No es el capitán del futuro”

Eddie Fleischman conversó con Infobae Perú y opinó sobre los jugadores de la selección peruana. Pero no es lo único. Lee la entrevista.

En los últimos días, mucho se ha hablado de temas relacionados a la selección peruana, que viene atravesando un momento bastante complicado en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Son varios los personajes ligados al fútbol nacional que han salido a manifestarse en diversas ocasiones, entre ellos, Eddie Fleischman, periodista deportivo que siempre se ha caracterizado por dar a conocer su opinión sin ningún tipo de filtro.

En conversación con Infobae Perú, el también comentarista se refirió a sus entredichos con algunos jugadores de la ‘bicolor’, la accidentada salida de Juan Reynoso y la llegada de Jorge Fossati.

Eddie Fleischman habló de sus polémicas con algunos jugadores de la selección peruana - Créditos: Facebook

- ¿Sientes repulsión por contenidos deportivos que tienen un uso de lenguaje más desenfrenado? ¿Tuviste ofertas para pertenecer a uno o no es de tu interés?

Sí tuve la posibilidad de conversar con Peter Arévalo al inicio del proyecto (A Presión) y estaba la opción de que yo ingrese a la mesa de debate como lo hacíamos en Fox Sports, pero por motivos comerciales y asuntos relacionados a los horarios no se dio. Sí me resulta desagradable y lo he ido descubriendo con el tiempo, los programas que van dirigidos a todo público y que utilizan sistemáticamente lo ordinario, la grosería y el lenguaje desenfrenado. Rechazo por completo ese estilo.

- Tiempo atrás, se dieron entredichos entre algunos panelistas de A Presión y tu persona, ¿consideras que el tipo de contenido de su programa muchas veces está alejado de la seriedad y profesionalismo?

Yo no soy quién para juzgar la seriedad o el profesionalismo de ningún periodista y de ningún programa, porque no me corresponde hacerlo. Sí han habido expresiones hostiles dirigidas hacia mí por algún que otro panelista, pero la verdad me resulta irrelevante.

- ¿Cómo tomaste las palabras de Paolo Guerrero? ¿Hablar de tu etapa como futbolista fue una buena manera de responderle?

Lo que dijo Paolo Guerrero me pareció fuera de lugar. En general su crítica a los periodistas, en particular a mí, porque creo que ni siquiera escuchó del todo bien a lo que yo me refería. Yo siempre dije que él tenía para aportarle a la selección, pero no desde el arranque de los partidos, sino a partir de los segundos tiempos y sigo pensando lo mismo. Es una opinión estrictamente deportiva, si él la tomó como una falta de respeto es asunto suyo y me parece que quedó en evidencia que si un futbolista está enfocado en responderle a los periodistas, es porque no está enfocado en lo que realmente tiene que hacer, que es jugar. Mi respuesta a Paolo Guerrero hablando sobre el tiempo en que jugué y el nivel en que lo hice era una manera divertida y sarcástica de responderle, porque me parece que estuvo mal de su parte pensar que alguien que no jugado de manera profesional, no pueda opinar. De la misma manera como sería absurdo que yo diga que un exfutbolista no puede comentar en un programa porque no ha pasado por aulas universitarias.

Eddie Fleischman le respondió a Paolo Guerrero. (Willax Deportes)

- ¿Alguna vez un futbolista te llamó para intimidarte por tus opiniones?

Hay personajes del fútbol que se han molestado conmigo por mis opiniones, que se pueden haber disgustado momentáneamente por un punto de vista que di, pero a la larga siempre han entendido que así es mi trabajo, refiriéndome a la labor del deportista y no de forma personal, ni tampoco con la intención de dañar. A veces la crítica puede ser dura y provocadora, pero no hay nada personal en ningún caso.

Selección peruana

- ¿Piensas que en la selección peruana hay falta de autocrítica? ¿Por qué crees que esté pasando esto?

Creo que hay falta de autocrítica y falta de humildad. Hay futbolistas que por la trayectoria que tienen y por la clasificación al Mundial de Rusia, sienten que ya no se les puede criticar y que está todo logrado en sus carreras, están muy equivocados. Ello se debe a la falta de liderazgo, creo que cuando el jugador es conducido por un líder que pone las cosas claras, que da un buen ejemplo y que es coherente entre lo que dice y lo que hace, el equipo madura. Nosotros veíamos hasta en las declaraciones a los jugadores de la selección mucho más maduros cuando estaba Ricardo Gareca, que cuando estuvo Juan Reynoso.

- Sergio Peña hizo declaraciones bastante polémicas, ¿sientes que se le fue la mano?

Sí siento que se le fue la mano a Sergio Peña. Fueron declaraciones algo desubicadas, porque mostró intolerancia ante la crítica en un momento de malos resultados. También me pareció fuera de lugar la forma en cómo se expresó de Oliver Sonne y de cómo la gente lo alentaba, porque así como Sonne pueden haber otros jugadores que ingresen a la selección por primera vez y que tienen que ser bien recibidos, no cuestionados por el hecho de donde nacieron.

- Dijiste que Renato Tapia era soberbio, ¿crees que aún debe ser llamado el capitán del futuro?

Creo que Renato Tapia también se desubicó y se excedió con dar una entrevista llena de groserías en vivo ante toda la afición. Inclusive, sus discusiones en redes sociales con periodistas hablan de una falta de humildad para tolerar la crítica. Siendo profesionales que se dedican a una actividad pública, siempre van a estar sometidos a la crítica. Yo nunca lo he considerado como el capitán del futuro, tenía un perfil de líder que finalmente se desdibujó.

Renato Tapia conversó con la prensa tras nueva derrota de Perú en Eliminatorias 2026 - Créditos: Captura Twitter

- Criticaste a Juan Reynoso por no renunciar, ¿crees que su salida se hubiera dado en mejores términos si tenía la iniciativa de hacerlo?

Yo no critiqué a Juan Reynoso por no renunciar, yo no pedí su renuncia y yo no considero que él tenía necesariamente que renunciar. Lo que sí creo es que llegó un momento después de los seis primeros partidos de la Eliminatoria, que quedó demostrado que en su proceso la selección retrocedió y disminuyó su nivel. Además, se expresó mal en las conferencias de prensa, tuvo una actitud hasta cierto punto hostil con algún sector de la prensa.

- ¿Sientes que te excediste con los calificativos hacia Juan Reynoso, considerando que lo llamaste chauvinista?

En mi opinión, yo no me excedí en los calificativos hacia Juan Reynoso, porque siempre me referí a lo que fue su tarea como entrenador. Cuando lo llamé chauvinista me refería específicamente al tema de los nacionalizados, porque él desde el principio dijo que primero quería ver el material nuestro y esa expresión dejó a entrever que para él, los no nacidos en Perú o los nacionalizados no son material nuestro y me parece un error, porque todos deben tener merecen la misma consideración.

- ¿Cómo ves la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana? ¿Sientes que es una luz al final del túnel?

La llegada de Jorge Fossati es una buena solución para el momento, es un buen analgésico. Es salvar la situación a corto plazo, pero no es la luz al final del túnel, porque el problema del fútbol peruano es mucho más profundo y tiene que ver con la falta de formación, entonces todo eso no lo va a poder solucionar Fossati.

- Con Fossati al mando, ¿el recambio generacional sí podrá hacerse notar?

Con Fossati o con cualquier técnico es inevitable que tenga que haber un recambio generacional en la selección y que tengan que haber nombres nuevos por una cuestión de tiempo. Los jugadores se van haciendo mayores, van disminuyendo su rendimiento e inevitablemente tienen que haber nuevos. Ahora, qué nivel competitivo tengan, no lo sé. Nuestros jóvenes no son de los mejores, porque el fútbol peruano no exporta masivamente jugadores al extranjero.

Liga 1

- ¿Qué opinas de la salida de Piero Quispe a la liga mexicana? ¿Crees que debió esperar algo de Europa?

Me parece excelente que Piero Quispe vaya al fútbol mexicano y a un equipo importante. En general, me parece muy bueno que todos los futbolistas peruanos emigren a cualquier lugar que tengan la oportunidad de afrontar torneos más competitivos y exigentes. Aún no creo que esté para jugar en Europa.

- ¿Cómo ves el panorama de la Liga 1 con la inclusión de 6 extranjeros?

Yo preferiría que sean más de seis. Yo soy un creyente del libre mercado. El producto en libre competencia tiende a mejorar, en particular los futbolistas: mientras más exigente sea la liga donde juegan, más van a mejorar. Yo no lo tengo miedo a darle más espacios a los extranjeros, pero la medida tiene que venir con una exigencia implacable a todos los equipos de Primera División para que puedan organizarse