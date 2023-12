Ale Fuller habla del amor tras ampay con Renato Rossini Jr.: “No me visualizo en una relación”

Ale Fuller habla del amor tras ampay con Renato Rossini JR. (Instagram)

Ale Fuller está en el ojo público luego de haber sido captada junto a Renato Rossini Jr. en imágenes comprometedoras durante una velada en el departamento donde vive. Magaly Medina emitió el video en el que se vio a la actriz muy cercana al hijo de Renato Rossini y aparentemente besándose. Pero, fue la joven quien salió a desmentir el hecho asegurando que ella se alejó de él y no hubo beso.

Ante ello, muchos han especulado que podría haber un romance, incluso el propio Renato Jr. señaló que no habría nada de malo debido a que ambos están solteros y no habría problema en que pase algo entre ambos. Incluso, se les ha vuelto a ver juntos en ‘El Gran Chef Famosos’, programa en el que ambos participan y se han mostrado muy cómplices.

Pese a que muchos desean verlos juntos, todo parece indicar que no se consolidaría un romance entre los dos. En una reciente entrevista que concedió Ale Fuller a Trome, la joven mencionó que no le cierra las puertas al amor, pero por lo que ha vivido no está pensando en volver a enamorarse.

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. se muestran muy cercanos. (Foto: Captura de TikTok)

“Creo que el amor es el motor más grande que mueve al mundo en todas sus formas, soy una persona que nace por amor, desde el amor y para el amor, en todo contexto. Nunca le voy a cerrar las puertas al amor, pero por razones evidentes, no me visualizo en una relación”, comentó al inicio.

Tras ello, explicó que todo puede pasar en esta vida, pero por el momento no es una prioridad para ella. “Pero también digo que la vida me ha demostrado que todo puede pasar y bloquearte tampoco es el camino. Si se tiene que dar, se dará, pero no me veo ilusionada. No es mi intención buscar una pareja”, comentó al respecto.

Ale Fuller aclara situación sobre departamento donde vive

Mientras los rumores sobre una relación entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. se disipan tras ser vistos juntos una noche, la periodista Magaly Medina se ha enfocado en la situación del apartamento de Fuller. Según Medina, Fuller aún no ha reembolsado a su ex pareja, Francesco Balbi, el dinero que él invirtió en el apartamento.

“Fuentes bien cercanas a tu exnovio, gente de la que yo no puedo dudar, que están bien informadas, no te voy a decir los nombres, cuando hablo, yo hablo con base. Me dicen que la plata que el novio puso para comprar ese departamento, aún no le ha sido devuelta. O sea, que el departamento solo tuyo no es”, expuso Magaly en alusión a Fuller, quien sostiene que es propietaria del inmueble.

Ale Fuller aclara qué pasó con el departamento que compró con Francesco Balbi. Instagram/@alefuller

Ale Fuller ha expresado su malestar ante las afirmaciones de Medina en una entrevista con Trome. “Me sorprende que se estén exponiendo temas tan personales y privados a nivel nacional, sobre todo temas relacionados con el dinero. Es innecesario. Yo sé la persona que soy y Francesco lo sabe perfectamente”, comentó la actriz.

Según Fuller, ha tomado la iniciativa para aclarar las cosas con su exnovio: “Yo he sido la primera persona en buscar a Francesco para poner todo en orden e incluso antes de que él me lo ponga sobre la mesa. Tomamos la decisión de que yo me quedase en el departamento y él se mudara. Nos dedicamos a firmar todos los documentos, hacer las gestiones notariales y todos los trámites. Ya está todo listo y solucionado, pero yo he sido la primera persona en gestionar las cosas sin pedir que nada ni nadie me regale algo”.