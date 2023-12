Samantha Batallanos denuncia a mamá de Jonathan Maicelo: “Me insultaba de la A hasta la Z”

Samantha Batallanos denunció que sufrió violencia psicológica de parte de la madre de Jonathan Maicelo.

La modelo Samantha Batallanos reveló nuevos episodios de violencia que vivió durante su relación sentimental con el exboxeador Jonathan Maicelo.

Como se sabe, la exreina de belleza lo denunció por violencia física y psicológica ante la Oficina de Familia de la comisaría de San Isidro el pasado jueves 7 de diciembre. En la dependencia señaló que, por cuarta vez, Maicelo la golpeó e insultó; mostró fotografías de moretones en su cuerpo.

Ante esta acusación, el exdeportista reaccionó denunciándola por agresión, lo que no devino en el otorgamiento de medidas de protección hacia a él.

Luego de que Maicelo lanzó un comunicado la noche del jueves 14 de diciembre, en el que negó la denuncia en su contra, Batallanos brindó una entrevista a ‘Magaly TV La Firme’. Allí opinó que su expareja está dando “manotazos de ahogado” porque sabe que es altamente probable que lo condenen.

En la conversación, reveló nuevos detalles de violencia que sufrió cuando fue pareja de Maicelo. Detalló que la mamá del empresario también la agredió psicológicamente en varias ocasiones.

Narró que en una ocasión la mamá de Maicelo ingresó al cuarto que ella compartía con su hijo, cogió sus botas y su saco y se los llevó a su casa, ubicada en el Callao.

“Yo estaba a punto de denunciarla porque incluso se metió al cuarto de nosotros. Sacó mis cosas. Mi saco y mis tacos y se lo llevó a su casa en el Callao, como una especie de venganza y yo jamás le hice nada”, dijo.

Samantha Batallanos amplia denuncia contra Jonathan Maicelo por violencia patrimonial. (Captura: Magaly TV La Firme)

La exreina de belleza precisó que su exsuegra la agredió de forma muy violenta y la insultó con calificativos denigrantes.

“Solo que eso yo no lo he dicho porque él mismo me decía ‘mi mamá está celosa’. Hemos tenido episodios horrendos en su gimnasio donde su mamá me insultaba de la A hasta la Z”, agregó.

Comentó que los mismos insultos que sufrió de parte de la mamá de su expareja son los que este solía utilizar para atacarla.

Dijo que ella esperaba que Maicelo la defendiera o exigiera respeto a su mamá. Pero él solo respondía que si le contestaba su reacción sería peor.

Luego, contó que en los últimos días ha recibido mensajes de parte de las exparejas de Jonathan Maicelo, quienes aseguraron que también fueron víctimas de violencia de parte de él.

Una de las personas con las que se comunicó le contó que ella aún permanecía en una relación con él, cuando el empresario se hizo enamorado de Batallanos.

“He recibido otros mensajes de personas que han sido sus parejas, que incluso él tenía una relación cuando estaba conmigo, empezó conmigo teniendo una relación. También esta chica sufrió muchos maltratos y no me miente porque los nombres de las personas sí son personas con las que trabaja él”, mencionó.

Samantha Batallanos responde a denuncia de Jonathan Maicelo

Jonathan Maicelo respondió a la denuncia de violencia física en su contra con una acusación hacia la víctima, Samantha Batallanos. Aseguró que ella le pidió S/50.000 y que por el contrario a él lo agredieron.

Samantha Batallanos conversa con Magaly Medina sobre el denunciado por violencia física y psicológica Jonathan Maicelo. (Captura: Magaly TV La Firme)

La exreina de belleza opinó que esta reacción evidencia que él tiene miedo por su situación legal, ya que solo a ella le han brindado medidas de protección.

“Eso legalmente a él lo clasifica en calidad de agresor y a mí en calidad de víctima. Él lo que necesita urgentemente es una salida porque todo ya se está derivando a la Fiscalía penal como violencia contra la mujer. Entonces, él está asustado”, indicó.

Respecto al supuesto pedido de dinero que hizo, Batallanos contestó que se trata de un comentario difamatorio en su contra.

“O sea, él no para. Aunque dice que respeta a las mujeres, no tiene ningún respeto por esta situación”, dijo.

La modelo confirmó que se sometió a un examen médico y que Maicelo hizo lo mismo, pero que en el caso del exboxeador el juzgado ha desacreditado que se trate de una víctima de violencia.

“Puede ser por cualquier motivo pero no ha hecho valer su certificado médico y le han negado las medidas de protección”, aclaró.