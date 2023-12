Piden a la JNJ que abra un expediente contra Patricia Benavides por tener como abogado a Jorge del Castillo, investigado en caso Odebrecht

Congresista Jaime Quito solicitó a la Junta Nacional de Justicia que abra una nueva investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Antes de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declarará hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la citó para que responda por la grave acusación de liderar una presunta organización criminal, hubo mucha sorpresa en que estuviera acompañada por el exlegislador aprista Jorge del Castillo. Él se presentó como su abogado cuando la titular del Ministerio Público había presentado al letrado Juan Peña como su defensor legal.

La presencia de Del Castillo no pasó inadvertida por los parlamentarios que cuestionaron su presencia en el grupo de trabajo liderado por Wilson Quispe (Perú Libre) porque se encuentra investigado en el caso Lava Jato por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir a raíz de la entrega de 200 mil dólares de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht, al exministro Luis Alva Castro para la campaña electoral de Alan García en el 2006.

“El derecho a la defensa es inherente. En la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a defensa con el abogado de su elección. La señora Fiscal no tiene ningún proceso. (...) He asumido esta defensa Ad honorem porque defiendo a la fiscal y a la democracia. (…) Ese caso que dicen que se cometió fue hace 18 años, y como no pudieron probar nada han involucrado a toda la dirigencia del partido aprista peruano”, dijo el expremier cuando se le criticó por su asistencia a la comisión.

Lo cierto es que el legislador Jaime Quito (no agrupado) tomó este hecho para enviar un oficio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para solicitarle que abra un nuevo proceso disciplinario contra Patricia Benavides por cometer una presunta falta grave al trasgredir el numeral 11 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal que señala textualmente que está prohibido de “establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros que afecten su objetividad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función fiscal”.

Moción presentada por el congresista Jaime Quito para que la JNJ inicie un nuevo proceso disciplinario contra la fiscal Patricia Benavides.

Hay que precisar que sería la segunda ocasión en que Benavides incurre en la misma falta puesto que la JNJ también la investiga por recibir una condecoración por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo pasado, de manos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.