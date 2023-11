Magaly Medina ya no quiere ver a Juliana Oxenford en ATV: “Vete ahorita”. | Magaly TV La Firme.

Magaly Medina ha dado a conocer de manera pública su disgusto por Juliana Oxenford. Desde que la periodista se enteró de que la presentadora de noticias ya no iba a formar parte de ATV, ella no ha ocultado su felicidad, pues piensa que era un mal elemento.

“Realmente ver su programa me enfermaba en las épocas de elecciones y decía: ‘Como podía compartir el mismo canal con alguien con quien no comparto ideas, yo no soy una roja y no quiero un país de terrucos’ y eso hizo que discrepáramos abiertamente”, comentó.

Ahora, en medio de una nueva crisis política, en el que se acusa a la Fiscal de Nación de integrar una organización criminal, Magaly Medina dio algunos rastros de su posición, dando a entender que todo se trataría de una estrategia para que los seguidores de Martín Vizcarra vuelvan a tomar esta institución del Estado.

Por este motivo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no dudó en mencionar que alguien de su canal que constantemente se despide ya salió a hacer propaganda a favor de la remoción de la Fiscal de la Nación.

Magaly Medina se refirió a la salida de Juliana Oxenford de ATV. IG

“Todos los caviares están saliendo de sus agujeros, de todos lados. Los Vizcarra y todos sus aliados están perdiendo el Ministerio Público. Acá hay una que ya salió a tirar (mueve sus manos). He bajado del avión y ya no sé qué está pasando en mi país, ojalá todo vuelva a la normalidad”, comentó.

Asimismo, le pidió que deje de anunciar todos los días que ya se va de ATV, ya que todos saben a la perfección sobre su salida, por eso le dejó en claro que ella deseaba que se vaya antes a su casa.

“Hay una que se despide todos los días en este canal, ya vete pues, ya deja de anunciar que te vas si todavía no te has ido. ‘Ya me voy en 15 días, vengan para que los entreviste’. Vete ahorita nomas, toma tu carro nomas. Hay cosas que no puedo disimular, que vamos a hacer”, añadió.

Magaly Medina y Juliana Oxenford han estado enfrentadas por sus diferencias políticas. (Foto: Captura de IG)

¿Cómo nació la enemistad?

La enemistad entre Magaly Medina y Juliana Oxenford nació durante las elecciones presidenciales del 2021, cuando la presentadora de noticias hizo evidente su disgusto por un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Por su parte, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ afirmó que ella no deseaba ver como presidente a Pedro Castillo. En ese momento, sus diferencias políticas saltaron a la luz.

“La televisión está llena de caviares, acá tenemos una... Yo sí tengo mucho contra los caviares porque si en este país estamos fregados como estamos en la política es por los caviares”, dijo un poco ofuscada.

Juliana Oxenford no pasó por alto este comentario de Magaly Medina y decidió responderle fiel a su estilo. Ella utilizó una enorme lupa para lanzar comentarios sarcásticos sobre lo dicho por su colega.

“Les he pedido a los chicos que me traigan una lupa porque estoy buscando a la caviar que dicen que está en ATV. Ojalá sea yo, digo, porque me parece mucho más decente ahora mismo que me digan caviar a que me tilden de integrante de este grupo de derecha bruta, achorada o de pronto que soy de izquierda radical”, dijo.