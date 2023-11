César Hildebrandt y su feroz crítica a Patricia Benavides: “Su papel de mafiosa ha quedado al descubierto”

César Hildebrandt ante investigación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides| Hildebrandt y sus Trece

Este lunes 27 de noviembre, el periodista peruano César Hildebrandt habló en su podcast de las graves acusaciones en contra de la titular del Ministerio Público. Una investigación que alcanza a los asesores de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quienes se les involucra en haber buscado votos para suspender Zoraida Aválos, la destitución de la Junta Nacional de Justicia y otros.

Te puede interesar: Alberto Otárola pedirá apartar a Patricia Benavides de investigación en contra de él y Dina Boluarte

Para Hildebrandt, todo empieza desde que Benavides buscó separar a los miembros del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder sobre las investigaciones importantes como excandidatos presidenciales. Una decisión que ya se dio en contra la fiscal Marita Barreto y Rafael Vela.

“La fiscal de la Nación es una pieza clave en la maquinaria destinada a librar de responsabilidades penales a los socios de este gobierno corrupto: Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón, son algunos de esos socios podridos”, manifiesta.

Recordó que Vela fue separado de la investigación de la lideresa de Fuerza Popular al dar declaraciones del caso hace tres años. “En el lugar de Vela ha puesto a una sirvienta suya, que ni siquiera es fiscal penal. A esta sirvienta le ha dado no solo el caso Lava Jato, sino también los casos de lavado de activos”, agregó.

César Hildebrantd y su crítica a Patricia Benavides: “La Fiscal de la Nación es una pieza clave en la maquinaria”| Foto: Arequipa Prensa/Andina (Composición Infobae Perú)

Esto en referencia al nombramiento de letrada Marena Mendoza Sánchez, quien es una fiscal especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Además, está a cargo de las investigaciones de las muertes en las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte.

Denuncia contra Boluarte

Los chats y audios de los asesores señaló que comprometen más a la fiscal de la Nación. Además, criticó la última conferencia de prensa de Benavides, donde anunció que presentó una denuncia constitucional contra la jefa de Estado y sus exministros del Interior.

“A decirnos que recién se acuerda de los crímenes perpetrados por Dina Boluarte y Alberto Otárola. Es muy tarde, señora Benavides [...] Su papel de mafiosa ha quedado descubierta y porque usted quiere ahora simular total independencia. Es muy tarde, repito.

Patricia Benavides descartó renunciar tras ser acusada de encabezar una red delincuencial - crédito composición Infobae

Por otro lado, afirmó que es momento de una adelanto de elecciones con la finalidad de que se cuenta con nuevas autoridades. A su vez, manifestó que debe ir acompañado con la renuncia de Patricia Benavides como la titular del Ministerio Público.

Te puede interesar: Dina Boluarte mostró su extrañeza por “sospechosa” denuncia por parte de fiscal Benavides y la tilda de “maniobra política”

“Los delincuentes que tapan a delincuentes no deben ocupar la Fiscalía de la Nación. [...] ¿No es momento que toda esta lacra termine y apostemos por nuevas elecciones? ¿No es tiempo de trapear el país, jalar la cadena? Este gobierno no da para más. El país no tolera más mugre”, sostuvo.

Chats de Jaime Villanueva

El periodista peruano también se pronunció por la cita que se realiza en uno de los chats que sostiene Jaime Villanueva, donde señala que “lo está golpeando” Hildebrandt. El asesor de Benavides permanecerá 10 días con detención preliminar.

Te puede interesar: Dina Boluarte evalúa demanda ante el Tribunal Constitucional por denuncia de Patricia Benavides

En estas conversaciones también se habla de cómo van a conseguir los votos para llegar a la suspensión de Zoraida Ávalos en coordinación con los parlamentarios. De acuerdo con la tesis fiscal, se habría negociado el respaldo de los legisladores para archivar las investigaciones en el caso ‘Los Niños’.

“La fiscal Barreto se encontró con un tesoro, ese tesoro es la organización criminal que lideraba la fiscal Patricia Benavides. [...] la fiscal de la Nación trabaja como lo peor del Congreso, como lo más infecto del Congreso, para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia [...]”, enfatiza.

Hasta el momento, se conoce que la fiscal Marita Barreto ha sido separada del equipo, pero su abogado presentó su apelación ante la resolución oficializada hoy en El Peruano. Mientras que el fiscal que la reemplazaba declinó para ocupar su cargo.