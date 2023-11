Carlos Lobatón reveló la determinante razón por la que Yotún no fichará por Universitario el 2024

Carlos Lobatón reveló la determinante razón por la que Yoshimar Yotún no fichará por Universitario el 2024 | Willax Deportes

La dirigencia de Universitario de Deportes apuntó a un referente de Sporting Cristal para el 2024, tanto así que ya se ha vuelto una lucha entre clubes. Los ‘cremas’ quieren a Yoshimar Yotún entre sus filas para su centenario. Jean Ferrari lo ha confirmado abiertamente, y aunque Joel Raffo dijo que no existe esa posibilidad porque tiene contrato vigente con los ‘celestes’, nada detendrá al administrador de la ‘U’. El habilidoso volante tiene vínculo con los del Rímac hasta fines del 2024, pero igual lanzaron oferta los ‘merengues’.

Carlos Lobatón salió al frente para revelar una determinante razón por la que ‘Yoshi’ no podría ponerse la camiseta del equipo de Jorge Fossati la próxima temporada. Está seguro que su excompañero y amigo no dejará La Florida porque es un ídolo dentro del club, lo conoce bien y sabe que no defenderá a otro equipo que no sea el de los ‘bajopontinos’.

“Imposible, Yoshi tiene contrato con Sporting Cristal. No va a salir de Cristal. Inclusive, para quedarse en Cristal, él ha dejado de ganar algún dinero. Yoshi es de la casa, es un símbolo ahorita de Sporting Cristal, es el capitán y yo sé te puedo decir que Yoshi no va a jugar en otro equipo que no sea Cristal. No lo veo con camiseta crema”, declaró el exjugador de Cristal en entrevista con Willax Deportes.

El emblemático jugador ‘cervecero’ también se refirió a las juveniles que ahora están dentro del plantel, como Joao Grimaldo y Martín Távara. ‘Loba’ pidió que no se presione mucho al extremo de 20 años; ni en Cristal, ni en la selección peruana. Elogió sus cualidades y está seguro que pronto dará el gran salto al exterior.

“Joao es un muchacho que está en crecimiento, ahora es una realidad y dejemos que siga madurando, creciendo. No le demos tanto ese peso de un responsabilidad de cambiar un partido. Es un chico que tiene muchas condiciones y que poco a poco asumirá sus responsabilidades. Távara es un chico técnicamente muy bueno, tiene una habilidad innata en su pierna izquierda, tiene buen panorama. Creo que puede dar mucho más, hasta físicamente hablando y puede jugar en el extranjero tranquilamente”, enfatizó el excapitán ‘celeste’.

Jean Ferrari contradijo a Joel Raffo sobre fichaje de Yoshimar Yotún a Universitario. (Nativa TV)

¿Qué le ofrece Universitario a Yotún?

Se conoció que la ‘U’ está empeñado en reforzarse con Yoshimar Yotún para el 2024, por eso volvió a la carga y estaría haciéndole llegar una oferta que podría convencerlo deportiva y económicamente. Trascendió de que Universitario de Deportes le estaría ofreciendo un contrato de 3 años y uno de los mejores sueldos de la Liga 1. Y hay personas claves que están ayudando para que las conversaciones avancen y sean positivas: Antonio García Pye y Horacio Calcaterra están tratando de convencerlo.

Es conocido de que el capitán de Sporting Cristal tiene vínculo vigente, y eso hace que la transacción se complique más, pero la administración de Jean Ferrari sigue con la idea firme de jalárselo para el esperado centenario, su objetivo es armar un equipo invencible para poder salir bicampeones la próxima temporada.

Lobatón defendió a Reynoso

Mientras la mayoría de peruanos quiere ver a Juan Reynoso fuera de la selección peruana, Carlos Lobatón tiene una posición completamente diferente: quiere que continúe al mando de la ‘blanquirroja’. Defendió al técnico nacional y destacó sus cualidades. Las horas del ‘Cabezón’ están contadas ya que la Federación Peruana de Fútbol está haciendo todo lo posible para rescindir su contrato, el cual es hasta fines del 2025.

“Es un buen técnico, que no se le estén dando los resultados es otra cosa, que la gente lo critique por el mal juego es otra cosa. Es un gran técnico y una buena persona, claro que siento pena. Yo soy de las personas que piensan que tienen que respetar los procesos”, comentó el exjugador.