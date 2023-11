Vecinas y jóvenes de iglesia en VMT sufren acoso constante de un adulto mayor que se vuelve violento cuando lo rechazan

Les lleva flores, les deja cartas y hasta les propone matrimonio, sin embargo, lejos de ser un hecho curioso, Orlando Carlos Calderón Palacios, un adulto mayor de 67 años de edad, se ha convertido en la pesadilla de las vecinas de la zona de José Gálvez ya que su acoso es constante e incluso se torna violento y daña inmuebles cuando es rechazado.

Victoria Mamani Antesana, una de sus vecinas, es una de las principales víctimas de acoso. Desde hace varios meses Calderón Palacios la persigue y la vigila a diario. Le toca la puerta, pide hablar y hasta le ha propuesto casarse con ella. Pese a ser rechazado varias veces, el hombre continúa enviándole flores y cartas. En una de ellas señala:

“Victoria, te quiero. Por favor, llámame para explicarte de qué se trata. (...). Es con respecto a la carta que hace un mes de dejé en la reja. Sufro por la niña”, menciona.

El nivel de acoso ha hecho que Victoria viva encerrada en su casa y transite rápido por el barrio para evitar ser abordada por el hombre. “He llegado al punto de llegar medicamentos por este hombre. Porque el acoso a mi persona y el miedo hacia mi abuela y mi hija ya no pueden más”, menciona la joven a América Noticias.

Vecinas y jóvenes de iglesia en VMT sufren acoso constante de un adulto mayor

Victoria cuenta que, en un inicio, Orlando se ofreció a ser padrino de su hija, pero ella no aceptó. Luego le ha expresado que siente mucho “cariño” por ella porque la ha visto crecer desde pequeña.

“Lo que él ahora quiere para acercarse más a la familia es casarse. Eso es lo dice que dios le ha dicho”, cuenta la joven y además señala que Orlando, incluso se ha acercado a su casa de madrugada para golpear sus rejas con un palo y gritar pidiendo que ella salga.

Pese que hace lo posible por no tener contacto con el hombre, evitarlo es casi imposible debido a que Orlando vive en el lote contiguo. En ocasiones, de ahí, el adulto mayor golpea la pared y lanza piedras.

Versión del sujeto y la denuncia en su contra

Por su parte, Orlando Calderón asegura que Victoria le ha dado signos de que quería estar con él cuando ella estaba embarazada y cree que nunca la ha acosado. “La segunda vez que le traje ramo de flores, me gritó. Me dijo que me retire y yo cabizbajo me tuve que volver a mi casa”, cuenta a América Noticias.

Debido al constante acoso, Orlando ya ha sido denunciado por el presunto delito contra la libertad personal, mientras que Victoria pide la ayuda del ministerio de la Mujer ya que teme por su vida. “Que la familia tome conciencia de lo que está pasando y que lo interne en algún lugar. Es una persona que necesita estar medicada”, expresó.

En setiembre de 2018 se publicó el Decreto Legislativo 1410 que sanciona el delito de acoso sexual. (Agencia Andina)

Acoso en iglesia

Pero Victoria no es la única que ha tenido que soportar el acoso de Orlando. En una iglesia evangélica cercana también denuncia que el hombre no solo intenta acercarse y tener contacto con las jóvenes, sino que incluso, luego de ser rechazado del lugar, ha roto las mamparas de vidrio del templo y ha amenazado de muerte a uno de los pastores que ha tenido que pedir garantías para su vida.

Orlando acudía a la iglesia afirmando que había reflexionado y reconocía que estaba actuando mal. Sin embargo, poco después le dijo a una de las fieles que “Jehová Dios lo ha enviado para casarse con su hija”.

Por otro lado, en redes sociales también hay denuncias de madres que señalan a Orlando Calderón como el presunto acosador de sus hijas.

Esto dice la ley peruana sobre el acoso sexual

En setiembre de 2018 se publicó el Decreto Legislativo 1410 que sanciona el delito de acoso sexual. Según el artículo 176-B, del referido decreto legislativo, “el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de tres ni mayor de cinco años”.