Magaly Medina recuerda la vez que Jefferson Farfán le pidió a su productor por ampay de Ivana Yturbe: “Lo dejaba en ridículo”

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de Magaly TV la Firme de este 16 de noviembre, su conductora Magaly Medina demostró que no le teme al exfutbolista Jefferson Farfán y se pronunció sobre los chats que publicó en sus redes sociales, dejando entrever que sería de uno de sus productores.

Ante ello, Magaly invocó a la expareja de Melissa Klug que saque las pruebas con nombres sin ocultarlo. “Yo desde acá veo, que pone un mensaje reenviado, yo no entiendo mucho, yo no sé por qué le pone ahí un muñequito con tapándose la boca, la prensa lo ha tomado de la manera como que un productor que tendría que estar vinculado con este programa”, sostuvo muy incómoda.

En ese momento, la personalidad de ATV le recuerda en vivo sobre el incidente en el que Jefferson Farfán solicitó a su productor que no difundiera un ampay de Ivana Yturbe, en el cual se la ve con su expareja Mario Irivarren junto a las rejas de su casa. Según la conductora, en esa ocasión le ofrecieron a su productor una entrevista con el exseleccionado a cambio de no emitir el reportaje sobre la modelo, después de que ‘La Foquita’ le había dado un recorrido por Dubai.

“Acuérdense que una vez yo hablé, lo que pasó con el ampay de la reja, acuérdense de la reja, acuérdense de Mario Irivarren con Ivana Yturbe cuando él salía con ella. También, a nosotros nos llamaron. Voy a refrescarles la memoria”, dijo en un inicio la conductora.

Magaly Medina comparte extracto del ampay entre Mario Irivarren e Ivana Yturbe

La conductora Magaly Medina recordó un suceso del 18 de marzo de 2019, cuando compartió imágenes del ampay entre Mario Irivarren e Ivana Yturbe, quienes aparecían tomados de la mano. A pesar de haber sido vinculado días antes con el exfutbolista Jefferson Farfán, ambos retomaron su relación después de este incidente. Según la periodista, también recibieron un mensaje para una entrevista con el exdeportista.

“Sale la promoción a la 1 de la tarde, llama un intermediario, llegan a mi programa a mi productor y le dicen, le hacen una propuesta: que Jefferson Farfán me da la entrevista con él. Él y yo en Moscú, en Lima, donde yo quiera, garantizado una entrevista con él si es que no paso las imágenes del ampay en la reja”, dijo la conductora en aquella oportunidad.

“Después llegaron, por otro lado, porque llegaron por Ney Guerrero, también, por supuesto, que él es tan respetuoso de mi carrera profesional y de lo que yo siento y pienso que ni siquiera me lo comentó. Me enteré más tarde por una producción de mi equipo que a él también lo habían llamado a hacerle este ofrecimiento a nombre de la Foquita Farfán”, se le escucha decir a Magaly un 18 de marzo del 2019.

Magaly Medina le dice a Jefferson Farfán que muestre nombres de los ‘Chats’

En la última emisión de su programa, Magaly Medina aprovechó para desmentir categóricamente que su productor sea el protagonista de los chats que mostró ‘La Foquita‘. En caso de poseer dichos mensajes, instó a que fueran mostrados públicamente.

“Eso lo conté el 18 de marzo del 2019 en este programa. Hay mejores cosas que hacer que hablar de Jefferson Farfán, que está desaparecido del medio. Y ahora no es el mediático que era hace años; ya no lo es”, acotó.

“Aquella vez, me ofrecieron una entrevista con él a cambio de no sacar ese reportaje que lo dejaba en ridículo. Porque alguien que había estado saliendo con él, a la que había llevado por Dubai, se encontraba con su expareja cerca de las rejas, y luego retomaron la relación. Claro está, esas cosas a él no le gustan; eso fue lo que todos vimos. Por supuesto, por lo menos entendido, tenemos algo más. Saca todo lo que quieras, ¿tienes conversaciones?, sácalo”, finalizó.