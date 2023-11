Renato Tapia respaldó a Juan Reynoso y dejó sorpresiva frase por mal momento de Perú en Eliminatorias 2026

El mediocampista nacional atendió a la prensa y lanzó duros comentarios tras el pitazo final. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana cayó en condición de visitante ante su similar de Bolivia en un encuentro correspondiente por la jornada 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. El estadio Hernando Siles de La Paz fue testigo de una victoria contundente de la ‘verde’, que supo imponerse ante sus hinchas a una ‘bicolor’ que lució muy inconexa y que se hundió al último lugar del proceso clasificatorio. En ese sentido, Renato Tapia respaldó a Juan Reynoso y dejó contundente frase por el mal momento que viene atravesando.

Luego de la contienda, el volante habló para la cámara de Movistar Deportes y comenzó haciendo un resumen de la derrota. “Nos hacen el gol por virtud de ellos. Fue un error, de repente, por cálculo de Carlos, pero así es. Tuvimos la de Gianluca para ponernos 1-1 y quizás el partido cambiaba. Fueron momentos del encuentro que cambian todo. Después el 2-0, ya está. No hay que derramar más mie... en esto y seguir adelante nada más”, dijo.

De la misma manera, aseguró que pasó factura el hecho de que algunos nuevos elementos no tuvieran experiencia en altura. “Creo que jugamos bien. Hay muchos que no han jugado en la altura, que vienen acá y se sacan la mie... por el equipo y ya está. No hay que pensar en qué es lo que ha pasado, en buscar el error o quién lo cometió. Hay bronca obviamente porque perdimos. Uno nunca quiere irse con las manos vacías, pero así es esto. Vamos a conversar, a tratar de cerrar ahora este partido y a pensar en el otro”, señaló.

Renato Tapia en acción del Perú vs Bolivia en La Paz por jornada 5 de Eliminatorias 2026. - créditos: Getty Images

NOTICIA EN DESARROLLO...