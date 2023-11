TikTok: mujeres salen a predicar, pero llegan a casa vacía y no se dan cuenta

Más allá de las risas, la situación ha provocado reflexiones sobre la fe y la paciencia en un contexto insólito, destacando la habilidad de la audiencia para encontrar humor en lo inesperado. (TikTok / @miguel3888)

En la era digital, las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para la creación de fenómenos virales que capturan la atención de miles, e incluso millones, de usuarios.

En este vasto mundo virtual, un video en particular ha logrado arrancar sonrisas y generar todo tipo de reacciones entre la audiencia. La grabación, compartida en la popular plataforma de TikTok, presenta una escena aparentemente cotidiana, pero llena de ironía y humor.

Y es que el video, publicado por el usuario @miguel3888, muestra a dos personas de fe cristiana paradas frente a una vivienda. Pero lo curioso es que un vecino de la acera de al frente se dio de un detalle que solo alguien que vive en las alturas podría haberse dado cuenta

¿Qué fue lo que pasó?

Hasta el lugar llegaron dos mujeres y tocaron la puerta, con la esperanza de que alguien les abriera para comenzar con su prédica sobre la palabra del Señor. Mientras esperan, ríen entre ellas y demuestran una paciencia a prueba de balas.

Sin embargo, la cámara revela un detalle sorprendente: detrás de ellas solo se encuentra una pared y el interior de la vivienda está completamente vacío.

La ironía de la situación no pasa desapercibida, y la reacción del vecino al capturar este momento insólito desencadenó una serie de comentarios y reacciones en las redes sociales. El residente de la casa de al frente no dudó en compartir su hallazgo en TikTok, y la respuesta de la comunidad digital no se hizo esperar.

Al ver las imágenes, miles de cibernautas no dudaron en expresarse, demostrando desde la diversión hasta la simpatía. Algunos comentaron sobre la persistencia de las mujeres, destacando la fe que demostraban al esperar a pesar de las circunstancias aparentemente desfavorables.

No aguantaron la risa

“La esperanza es lo último que se pierde”, apuntó un tiktokero. Otro hizo hincapié en la astucia de predicar incluso en lugares deshabitados: “Predicando hasta en donde no hay gente, muy bien”. La incertidumbre sobre si las mujeres seguirían esperando fue motivo de especulación entre los comentarios, con algunas personas sugiriendo que podrían permanecer allí hasta que saliera el propietario.

La cosa es que esta pequeña producción audiovisual, de tan solo 36 segundos de duración, ya acumuló más de 2.5 millones de reproducciones en TikTok, acompañadas por 262 mil ‘me gusta’, miles de compartidos y almacenamientos. A pesar de que el mencionado video solo tiene un par de días en la plataforma.

El toque humorístico lo pone el conocido audio, y que además está de moda en este último tiempo, de ‘Mi primera chamba’, que sirve de fondo y ‘ayuda’ para que más personas se animen a compartirlo.

Este fenómeno viral no solo destaca por la peculiaridad de la escena capturada, sino también por la manera en que ha resonado con la audiencia. Ocurre que lo irónico de la situación, intentar predicar en una casa vacía, ha despertado el ingenio de los cibernautas que lanzan más de una reflexión llena de humor sobre la persistencia de las mujeres y no darse por vencidas

La religión en el Perú

El cristianismo, en el Perú, que es mayoritariamente católico, está presente desde la llegada de los invasores y se fusionó con la religión local en un sincretismo que se extendió por todo el país.

De acuerdo con José Carlos Mariátegui, en las primeras creencias de los peruanos se destacaban sentimientos como la reciprocidad, la ayuda a los necesitados y el respeto a la naturaleza.

El primer encuentro entre autoridades católicas e incas marcó la invasión española, donde la Iglesia actuó coordinadamente con los soldados para, a fuerza de las armas, ir convirtiendo a la población de ese entonces a la fuerza. Aunque Perú es oficialmente laico, reconoce a la Iglesia católica como parte de su identidad, según la Constitución.