Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez Vértiz, apoya las publicaciones del músico: “Que opine lo que quiera”

La empresaria se mostró de acuerdo con las publicaciones que realiza el músico, quien en más de una ocasión ha generado polémica. Video: Paula Elizalde / Infobae.

Pedro Suárez Vértiz convirtió las redes sociales en su principal aliado desde que se alejó de los escenarios por una enfermedad que hasta la fecha no tiene cura. Además, el músico empezó a expresas sus ideas a través de sus principales plataformas.

Muchas de las publicaciones que realizó el cantante generaron polémica, pero también ha recibido halagos de sus seguidores. Sobre este tema, Infobae Perú tuvo una conversación con Cynthia Martínez, esposa del cantante, para saber su opinión al respecto.

La empresaria confesó que Pedro Suárez Vértiz realiza sus publicaciones durante la madrugada, por lo que siempre la sorprende; sin embargo, dejó en claro que apoya a su esposo en todo, pues le parece correcto que él exprese sus ideas sin el temor de ser censurado.

Cynthia Martínez siempre al lado de Pedro Suárez Vértiz. (Foto: Captura de IG)

“Él me sorprende. Yo he visto que postea en las madrugadas. Ama sus redes sociales, se dedica a ellas, postea desde la A hasta la Z, bueno o malo, bonito y feo. Cuando habla sobre el amor o la mujer, es lo que la gente más le encanta, y bueno, postea de todo. Yo lo felicito, porque estamos en una democracia y él, como líder de opinión, me parece totalmente válido que opine lo que siente o lo que cree. No tiene que esconderse. Que opine lo que quiera, así esté equivocado”, comentó.

Cynthia Martínez también señaló que el músico se toma su tiempo para tratar de leer todos los mensajes que le dejan sus seguidores y detractores. Además, ella precisó que es totalmente válido que los usuarios se muestren en contra de las publicaciones de su esposo, ya que ellos tienen la total libertad de opinar.

“Ojo que sí lee los comentarios, pero no todos, porque tiene muchos seguidores. Él empieza desde arriba y bueno, tendría que tomarse toda una semana para leer todo. El 99 % es puro amor, la gente lo quiere y lo respeta. Así como Pedro opina, la gente también puede opinar, bienvenido sea, él se vacila”, añadió.

La empresaria afirmó que la gente tiene total libertad de opinar sobre las polémicas publicaciones que realiza su esposo. Video: Paula Elizalde / Infobae.

Sobre su matrimonio

Cynthia Martínez y Pedro Suárez Vértiz conforman uno de los matrimonios más sólidos del medio local. El mismo cantante ha revelado en algunas de sus publicaciones el secreto de su larga relación.

Sobre este tema, la empresaria no dudó en decir que el cantante es el amor de su vida, mostrándose sumamente enamorada del músico. “Todo el mundo dice que él me ama y que se muere por mí, eso es verdad, pues, me lo he ganado. La relación no es exactamente la misma, pero igual, somos unos tal para cual y lo seremos siempre. Pedro es el amor de mi vida y lo será siempre”, añadió.

En otro momento, la esposa de Pedro Suárez Vértiz se animó a revelar que el compositor tiene varios proyectos que va a sorprender a sus fans. Como se recuerda, hace poco salió a la luz un tema inédito, el cual fue grabado con inteligencia artificial.

“Pedro se viene con sorpresas, ustedes han visto como se viene reinventando. Aparte de ser un valiente, es un capo, es una marca. Se reinventa todo el tiempo, va a sacar cosas que ni se imaginan, tiene proyectos todo el tiempo, ideas relacionadas a la música, no relacionadas con la música, él sigue trabajando”, relató.

Participará en TEDx Lima

Este 10 de noviembre, Cynthia Martínez será parte de la nueva edición de TEDx Lima, donde buscará inspirar a las personas que viven con una ser amado que está enfermo. Este evento se llevará a cabo en el auditorio de Centrum PUCP Business School, ubicado en Surco.

“TEDx Lima llegó a mí de manera sorpresiva para que hable de la resiliencia. Ya preparé mi speech, me encanta, está súper lindo. Somos como 15 personas que vamos a hablar de todo. Este evento se realiza una vez al año y es una charla que va a valer la pena. Hay un poco de todo, la mía es sobre la resiliencia. Voy a dar un poco mis herramientas de como puedo ser feliz al lado de una enfermedad”, sentenció.