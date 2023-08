“Auxilio, me están robando”: Taxista grita para pedir ayuda mientras es asaltado por falsos pasajeros en SJM

Las cámaras de seguridad del distrito de San Juan de Miraflores captaron el momento en el que un taxista es asaltado por dos sujetos y una mujer que fingieron ser pasajeros y aprovecharon el área desolada para encañonar y robarle sus pertenencias al conductor. Sin embargo, este no solo opuso resistencia, sino que gritó y pidió auxilio a los vecinos del lugar.

“¡Auxilio, vecinos, me están robando!”, se le oye decir reiteradas veces al conductor quien había llegado a un lugar desolado de ese distrito, en la avenida Paramétrica, en el asentamiento humano Villa Solidaridad.

Tras llegar al punto de destino y detener el vehículo, bajó una mujer y un sujeto de la parte trasera del auto para atacar al conductor, otro hombre lo amenazaba desde el interior del carro. Luego, ambos delincuentes forcejean con el conductor, lo retiran del carro y le quitan su billetera, celular y el dinero que había juntado en el día.

En tanto, la mujer aprovecha para revisar el interior del taxi y se la ve llevarse algunas prendas del taxista, quien no deja de pedir auxilio, provocando que los perros del lugar ladren y que algunos vecinos salgan a sus puertas.

“Saca todo, ya, dame todo. Te voy a sacar mi fierro”, le decían los delincuentes. “No, pe, viejo”, dice el conductor antes de pedir auxilios a gritos. Esto habría hecho que los asaltantes huyan del lugar con dirección desconocida.

Robos frecuentes

De acuerdo a los vecinos de la zona, en el lugar se producen varios robos a taxistas debido a la poca luz y a que se trata de un área cerca al límite de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

“Cuando vi a uno de los ladrones, me amenazó. ‘Tú que te metes’, me dijo. Igual yo me enfrento”, mencionó una de las vecinas a Latina Noticias

“Los asaltos y los robos a los taxistas es cada fin de semana”, aseguró otro ciudadano que reside en la zona.

Otra señora, indicó a ATV Noticias que ella también fue víctima de un robo en el mismo lugar y que incluso fue atacada con una piedra en la cabeza por los ladrones.

Decenas de vecinos se reunieron en el lugar y exigen mayor presencia de la seguridad del distrito. Además, señalaron que ellos mismos colocaron la cámara que grabó el robo. Añaden que la comisaría del sector les ha mencionado que no cuenta con el personal y con los implementos para patrullar la zona.

‘Plan Bukele’ podría aplicarse en Perú

Ante la ola de criminalidad y sicariato que vive el país, en los últimos días, la posibilidad de la aplicación de políticas radicales para combatir la criminalidad en el Perú, como las que aplica Nayib Bukele en El Salvador, se ha vuelto un tema de discusión.

El lunes, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, planteó una posible solución que gira en torno a la aplicación de un modelo extranjero, con ciertas modificaciones.

“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, manifestó Arévalo Vela luego de la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refirió a la propuesta del presidente del Poder Judicial y consideró que el caso salvadoreño de lucha contra la criminalidad es exitoso y que se podrían tomar medidas similares en el Perú.

“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública. Hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar (la delincuencia)”, mencionó Otárola al ser abordado por la prensa tras una presentación sobre la Semana Climática 2023.