Carlos Orozco causa polémica con comentario sobre Ricardo Morán: “Compró un bebé en Estados Unidos”

Ricardo Morán se encuentra en lucha para que le otorguen la nacionalidad peruana a sus dos hijos que nacieron a través de un vientre subrogado. El caso ha generado revuelo, pues ya son 4 años que el productor de Latina Televisión pide que los pequeños puedan ser inscritos en RENIEC.

Este caso fue tocado por Carlos Orozco en su espacio de YouTube ‘Bienvenidos a Ouke’, donde debatió con dos compañeros sobre si Ricardo Morán había comprado o no un bebé en Estados Unidos. El periodista lanzó este comentario, siendo secundado por el youtuber Fanodric.

“Capaz con el caso de Morán puedes abrir la puerta para que legalmente mucha gente pueda irse a Estados Unidos, comprar un niño y regresar acá e inscribirlo”, indicó Fanodric ante la sorpresa de su compañera.

“¿Se puede comprar un niño?”, preguntó la periodista Ale Ampuero. “Pero eso lo que hace Morán”, contestó Carlos Orozco. “No es comprar un niño, él ha adquirido un óvulo que lo han fertilizado con su esperma”, refutó la comunicadora.

“Yo voy a Estados Unidos, compró un óvulo y compro una mujer que lo tenga. (...) Compró el óvulo, no fue donado, se paga”, indicó Carlos Orozco, muy convencido de sus palabras.

“Pero un niño no es solo un óvulo, un niño es un óvulo y un espermatozoide, un niño es un neonato que ha estado nueve meses en el vientre de una mujer. Yo no compro un niño, porque el niño es....”, respondió Ampuero, que fue interrumpida por sus compañeros.

La analogía de Carlos Orozco

Al escuchar los comentarios de la periodista, su colega Carlos Orozco intentó hacer entender su postura con un particular ejemplo. “Pero es como que me digas: compré harina, compré huevos, compré azúcar y me pregunten si compré un keke y yo diga, no. Traje a una chef, una pastelera. Yo no compré un bebé, pero mira todo lo que armé. Obviamente, iba a vender un queque ¿No?”, dijo Orozco entre risas.

“Esa (dice una lisura) es muy polémica. No sé qué resolverá ahí, pro no creo que se la den (que la justicia falle a su favor)”, sentenció.

Carlos Orozco se refiere a caso de Ricardo Morán y lanza particular comentario. YouTube Carlos Orozco.

Reacciones divididas en las redes sociales

Estas comparaciones no tardaron en causar revuelo en las redes sociales. Muchos usuarios se mostraron de acuerdo y en desacuerdo con las opiniones del periodista y youTuber.

“En la audiencia mencionaron que la identidad no es tema de discusión, indicaron que no es urgente debido a que los menores tienen identidad estadounidense”, indicó una usuaria.

“La comparación con el Keke fue GOD”, se puede leer en otro de los comentarios.

“Dejando de lado lo que puedas opinar del tema, que buen cast y qué buena discusión. Sigue así Orozco, trae gente interesante y que no necesariamente esté de acuerdo contigo”, señaló un seguidor.

“El problema de dar el nombre de una mamá o poner el nombre de cualquier mujer ahí es que le da derecho y obligaciones a esta madre que él no quiere compartir porque los hijos son solo de él. Por ejemplo, si salen del país, esa madre tendría que firmar por cada salida viaje, un permiso notarial y apostilla. Luego también permisos para educarlos o sacarlos de un colegio a otro. Para temas de salud. No es tan sencillo como dar un nombre y ya, puesto que esta supuesta persona tendría una vinculación jurídica. Es algo que la gente no entiende”, escribió una usuaria a Carlos Orozco, dejando en claro su desacuerdo.