Alberto Otárola responde a Perú Libre sobre moción de vacancia: “Pueden presentar lo que crean conveniente”

Premier defendió el viaje a Brasil de la presidenta Dina Boluarte. PCM

El viaje de a Brasil de la presidenta Dina Boluarte ha traído a colación que la bancada Perú Libre busque su vacancia presidencial. Al respecto, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, comentó que los congresistas tienen la opción de presentar mociones de vacancia contra la presidenta Boluarte si consideran que es oportuno.

“El Congreso y los congresistas tienen la facultad de presentar lo que estimen conveniente”, declaró el premier a los medios de comunicación desde el Centro Estratégico de Control Policial, en la sede de San Borja.

Otárola Peñaranda enfatizó que la partida de la mandataria al extranjero se llevó a cabo en total acatamiento de la Constitución y las regulaciones que le habilitan para asumir sus funciones presidenciales de manera virtual.

En esa línea, el titular de la PCM adelantó que la jefa de Estado continuará visitando otros países cada que su presencia sea “imprescindible” fuera del territorio nacional.

“Lo que ha hecho la presidenta es viajar de acuerdo a la Constitución y una ley habilitante y va a seguir ejerciendo el liderazgo y la diplomacia presidencial en aquellos casos en los que sea imprescindible su presencia en el exterior”, manifestó el primer ministro.

En otro momento, Alberto Otárola señaló que el viaje de Dina Boluarte a Brasil para la IV Reunión de presidentes de los Estados Partes en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) debe ser tomado cono “una anécdota” al presunto peligro de fuga que denunciaban desde el Parlamento.

“No ha habido ni riesgo, ni fuga, como es de público conocimiento, así que tomaremos como anécdota esa comunicación”, enfatizó.

Alberto Otárola elogia el viaje de Dina Boluarte a Brasil. TV Perú

Perú Libre busca la vacancia presidencial

Como se recuerda, la congresista Margot Palacios de la agrupación Perú Libre (PL) señaló que desde su bancada se está impulsando una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por presuntamente haber cometido una “infracción a la propia Carta Magna”.

La parlamentaria agregó que se encuentra recolectando las 26 firmas necesarias para que el proyecto contra Boluarte Zegarra sea discutido en el Hemiciclo del Congreso de la República.

“Nosotros ya hemos corrido con las firmas. Necesitamos 26 firmas y, seguramente, quienes han tenido posiciones positivas para presentar una moción de vacancia se van a adherir con sus firmas correspondientes. Esperamos entre el lunes o el martes poder tener las 26 firmas y presentar esta moción de vacancia que el partido y la bancada de Perú Libre ya está corriendo”, señaló Palacios hace unos días.

“Hemos escuchado a varios constitucionalistas (decir) que se está infringiendo la propia Constitución con el tema de cómo ha salido del Perú y ha estado gobernando. Hemos visto inclusive en sus redes sociales las fotos de ella sentada frente a una laptop”, agregó.

Por su parte, Jaime Quito sostuvo que la presidenta de la República “no puede estar un segundo más en el poder”. En esa línea, adelantó que el dictamen contará con el apoyo de la bancada Nueva Constitución - Socialista.

“De lo que estoy seguro es que Dina tiene no puede estar un segundo más en el poder (...) No se puede tampoco de ninguna manera blindar a presidentes o congresistas sino que todos deben estar expuestos a que se tenga la suficiente no solamente calidad moral sino también el suficiente tino para poder solucionar los problemas que el país tiene”, declaró para Exitosa Noticias.

“A iniciativa del congresista Alex flores quien ha está realizando este recojo de firmas para la moción de vacancia de Dina Boluarte, es que también apoyamos todos los que estamos en este proceso de constitución de la bancada Nueva Constitución - Socialista”, agregó.