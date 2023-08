“Está cansado”, mánager de Nicola Porcella reveló el estado del modelo antes de la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Mánager de Nicola Porcella habla de su estado emocional. (Foto: IG de Nicola Porcella)

Cada vez falta menos para la gran final de ‘La Casa de los Famosos México’. Tras varias semanas de competencia, finalmente se conocen a los cuatro finalistas, destacando la presencia de Nicola Porcella, quien llegó al reality de convivencia sin imaginar que se quedaría hasta el capítulo final.

Te puede interesar: Qué actividades tendrá Nicola Porcella tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Su expareja Francesca Lazo reveló que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ fue al programa de Telemundo desmotivado, pesando que se quedaría una o dos semanas, pues era consciente de que no era conocido en el país azteca, por lo que nadie votaría por él y finalmente sería eliminado.

Sin embargo, Nicola Porcella se fue ganando al público mexicano poco a poco, además que su interacción con Wendy Guevara le ayudó mucho, y es que los fans de la influencer también empezaron a sentir simpatía por él.

Nicola Porcella y su gira mexicana luego de 'Las Casa de los Famosos'.Instagram.

Ahora, a puertas de la gran final de ‘La Casa de los Famosos México’, Infobae Perú pudo conversar con la mánager del exchico reality, nos referimos a Yezmín Nader, quien nos contó cómo se encuentra el modelo a solo unos días de abandonar este espacio.

Te puede interesar: La historia de Nicola Porcella: de controversial chico reality en Perú a querido en ‘La Casa de los Famosos’ de México

“Veo a Nicola cansado, ya estamos a dos días de la final, está cansado, desesperado, especialmente porque ya sabe que su familia se encuentra en México”, fue lo primero que respondió. Cabe mencionar que Francesca Lazo, expareja de Nicola, ya ha sido entrevistada en México.

De otro lado, la representante mexicana del exintegrante de ‘Esto es Guerra’ indicó que el apoyo del público peruano y mexicano ha sido fundamental para que él llegue hasta la gran final, mencionando que hay varios grupos que se han formado.

Yezmin Nader, la manager mexicana de Nicola Porcella conversó con Infobae Perú y mostró su desacuerdo con repartición de premio.

“El apoyo de los mexicanos y peruanos ha sido apabullante. Como mánager tomo el entusiasmo de las ‘Nicolitas’, pero no solo de ellas, pues hay muchos equipos, esta también el ‘Ejército Porcella’, hay muchos team, incluso están divididos por estados y países”, comentó.

Te puede interesar: Expareja de Nicola Porcella, Francesca Lazo, aseguró que el modelo se fue desmotivado del Perú: “No se tenía fe”

Yezmín Nader aseguró que, normalmente, los mánager no se involucran con los fandoms; sin embargo, ella sintió la necesidad de hablar con muchos de ellos al ver el gran cariño que sentían por Nicola Porcella.

“Generalmente, los mánager no estamos metidos tanto en eso (reuniones con los fans), pero yo sentí tanto amor de las fans hacia él que decidí acercarme, también para que me ayudaran, para que todos fuéramos al mismo camino. Ha sido un gran viaje, para mí también, porque he conocido gente maravillosa, son increíbles”, añadió.

Asimismo, la representante indicó que el trabajo que ha realizado ella, desde fuera de ‘La Casa de los Famosos México’, ha sido más complicado, porque en todo momento estuvo al tanto de las sorpresas que le llevaban los fans al exchico reality.

Capturas: Vix+

“El trabajo fuera ha sido más difícil que el de dentro. De pronto me avisan lo que están haciendo, los recursos que están juntando, como para los drones, los globos, el helicóptero, la verdad que ha sido increíble. Ellos solo lo hacen para estar cerca de su figura de su persona favorita”, indicó.

¿Qué hará Nicola Porcella tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’?

De acuerdo a la mánager de Nicola Porcella, el modelo peruano iniciará una gira por todo México luego de terminar su participación en el programa de Telemundo. El objetivo de esta gira es que el exchico reality pueda conocer a sus fans, quienes han estado al pendiente de él en todo momento.

“Queremos hacer una gira. No son shows... porque me pregunta, pero ¿él qué va a hacer, porque él no canta? Es un meet and greet. Porque las fans nos pedían constantemente que querían conocerlo. Las fans son parte responsable de estar donde estamos. Queremos ir a conocerlas, abrazarlas y decidimos hacer estos encuentros en centros comerciales y restaurantes dependiendo de la ciudad. Estamos muy felices, por ello”, detalló.