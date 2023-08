Mr. Peet reveló que quiso irse de ‘El Gran Chef Famosos’ hasta en dos oportunidades

El comentarista deportivo reaccionó en vivo al episodio en el que lo eliminaron y contó por qué quiso retirarse en dos oportunidades. (A presión)

Peter Arévalo, comentarista deportivo también conocido como ‘Mr. Peet’, reaccionó en vivo al episodio de ‘El Gran Chef Famosos’ en el que lo eliminaron. Como se sabe, esta semana en el programa de competencia culinaria, se viene eliminando a un participante todos los días, ya que el sábado 12 de agosto se transmitirá el episodio final.

Te puede interesar: Jesús Neyra se convirtió en el último eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’ y no clasificó a la etapa final

En su programa ‘A presión’, transmitido por Youtube, Mr. Peet agradeció al programa televisivo y dio detalles inéditos sobre su participación. Reveló que durante la grabación de los episodios afrontó un duro momento, por el que quiso retirarse en dos oportunidades.

Sin embargo, personas del equipo de producción de ‘El Gran Chef Famosos’ lo alentaron a permanecer en la competencia hasta ganar.

Te puede interesar: Jimmy Santi se pronuncia después de su salida de El Gran Chef Famosos: “Todos sabíamos cocinar”

“Normalmente todo el mundo agradece a la gente previsible, ¿no? Pero yo quiero agradecer desde aquí, lo he hecho en el canal, lo hice en el programa, no sé si vaya a salir porque probablemente no venda. Pero yo sí quiero agradecer al personal técnico, a todos los integrantes del personal técnico, a las chicas, a los chicos, por esas ganas, por ese aliento que te daban cuando por ahí llegabas un poco cargado, bajoneado, estresado”, dijo.

Mr. Peet fue eliminado de la competencia de 'El Gran Chef Famosos'. (Foto: Latina)

El comentador deportivo también mencionó que una persona en particular, del equipo de producción, le dijo que quería que ganara la competencia. Esto ocurrió cuando él afrontó un momento difícil en su vida personal, motivo por el que quiso abandonar la competencia. Aclaró que su intención nunca fue hacerlo de mala manera.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ confirma tercera temporada con curiosa promoción: José Peláez y los jurados se van del set

“La gente que me conoce, mi entorno, mi familia, sabe que atravesé un momento muy complicado y entonces en ese momento alguien que no voy a decir su nombre pero sabe a quién me refiero y que aprendí a quererla, a respetarla, y valorar, a todos en realidad. Pero se acercaban y me dijeron ‘Mr. Peet no te abandones’, queremos que tú ganes y eso me daba fuerza. Miraba a mi alrededor y veía a la gente que me alentaba en serio y reaccionaba. Lo hacía y pasaba”, contó.

Cuando el jurado anunció que Mr. Peet fue eliminado de la competencia, el participante contó que miró al equipo de producción y vio que tres personas que lo alentaban estaban llorando.

En ese momento, el comentador deportivo dijo que sintió que los había decepcionado, ya que ellos tenían esperanzas en que él ganara la segunda temporada del concurso culinario.

Mr. Peet no aceptaría entrar al repechaje si es eliminado del reality. (Captura)

En los últimos días, Mr. Peet había sido reconocido en las calles por niños y niñas, que le demostraron admiración. Una menor, por ejemplo, fue grabada mientras hacía su tarea cuando escuchaba el programa televisivo.

“Sentía que estos niños y niñas veían un personaje que a ellos les despertaba alguna simpatía, admiración, ellos querían que gane. Esto es una competencia. Todos hicimos nuestro mejor esfuerzo. Absolutamente todos. Se gana y se pierde”, comentó.

En su discurso de despedida, también agradeció a su mamá, quien trabajaba cocinando en varias casas cuando Mr. Peet era niño. Aseguró que cada plato de comida que cocinó era un homenaje en vida para ella.

Mr. Peet se quebró en El Gran Chef Famosos.

En una oportunidad, su madre le preguntó si realmente se había quemado el aguadito que estaba preparando en ‘El Gran Chef Famosos’. Mr. Peet respondió que sí y ella se rió.

“Vieja, no gané la temporada, pero créeme que de todo corazón en cada plato que preparé te estaba rindiendo un homenaje a ti y a todas las madres del país, a todas esas madres de los comedores populares, que son madre y padre a la vez. Cada plato que yo preparaba era un homenaje para ellas y un homenaje para alguien que me vio desde arriba”, dijo.