El Gran Chef Famosos EN VIVO: minuto a minuto del segundo día de la ronda final del reality de cocina

¿Qué pasó en el último programa?

José Peláez le dice que este beneficio le da la oportunidad de no participar en la dinámica que ellos han preparado para los concursantes, el cual consistía en tener que recitar un trabalenguas mientras se encontraban preparando su segundo plato de la noche. Además, mientras ellos no cumplan con este reto, no podrían regresar a su estación.