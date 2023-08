Ataque brutal de perro pitbull en La Victoria deja a pequeño schnauzer gravemente herido

Brutal agresión de pitbull a mascota en La Victoria | ATV Noticias

Una mujer experimentó momentos de angustia y desesperación al presenciar cómo su pequeña mascota fue atacada por un perro de la raza Pitbull American Bully en un parque situado en el distrito de La Victoria. Las imágenes del incidente fueron capturadas por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió la tarde del último martes, cuando Sandra se dispuso a retirarse del parque Miguel Dasso, en la Calle Manuel Toribio, en compañía de Otto, su pequeño perro de raza schnauzer con quien acababa de sacarlo a pasear. La mujer jamás pensó que aquel día su mascota de siete años de edad sufriría un episodio brutal que lo puso al borde de la muerte.

En la escena, un canino de gran tamaño y tono beis hizo su entrada, dirigiendo su atención hacia el pequeño a quien rápidamente lo tomó con furia por el cuello. Aunque Otto y su dueña intentaron esquivarlo y evitar el ataque, nada se pudo interponer a la astucia y descontrol del pitbull.

Sandra hizo todo lo que estaba en sus manos. Trató de coger por el cuello al desenfrenado perro que parecía decidido a acabar con la vida de Otto, sin embargo, su peso y voluminoso cuerpo no permitieron siquiera que ella pueda cargarlo y sacudirlo para que lo soltara.

El pequeño schnauzer Otto quedó gravemente herido. Foto captura: ATV Noticias.

“En mi delante yo veía como ese perro estaba matando a mi perrito prácticamente y yo no podía hacer nada por más que le tiraba soga, por más que lo trataba de ahorcar, no podía porque el perro era demasiado grande, demasiado gordo pesado, no podía” , señaló la dueña del pequeño can.

En las imágenes proporcionadas al noticiero matutino de ATV Noticias también se puede apreciar la presencia de dos adolescentes quienes llegaron junto al pitbull al mencionado parque. Los menores totalmente impactados por lo estaba sucediendo, llamaron a algunos vecinos quienes corrieron al lugar para tratar de controlar al perro enfurecido.

“Mi perro quedó totalmente desangrado y entró de emergencia, entró con varios huecos en el cuello [...] Han tenido que suturarlo y han tenido que suturar la oreja porque también lo tenia partido, fue terrible”, recordó Sandra para las cámaras del mencionado medio.

Luego del feroz ataque, los dueños del perro grande, conscientes de su irresponsabilidad de pasear a su mascota sin bozal, sin correa y al cargo de dos niños, se comprometieron en pagar los gastos de la veterinaria donde Otto debía ser atendido. Sin embargo, no han cumplido con su palabra, denunció la dueña del pequeño can.

“Mandaron a la mamá a dar la cara y decir que iba a pagar, iba a cubrir el gasto, después dijeron que iba a hacer el depósito en la noche, después me dijeron para la mañana [...] Hemos ido con mi hermana y su hijo nos dice que su mamá esta mal. No quieren hacerse cargo”, señaló la mujer.

Otto recibió las atenciones necesarias por el personal de una veterinaria que logró estabilizarlo. Hasta el momento, Sandra ha gastado S/400 y los costos continuarán sumándose debido a que las heridas que el pequeño presenta en su cuerpo requieren de más atenciones.

Ante esta situación y el desentendimiento de los dueños del pitbull, la mujer hizo un llamado a las personas que aman a los animales y que se solidarizan con su caso para que puedan ayudarla a costear los gastos clínicos de Otto. Si deseas contactarte con Sandra, puedes llamar al: 994271715.

Cabe resaltar que, la mujer puso la denuncia correspondiente en la comisaría de La Victoria, a quienes pide que por favor aceleran los trámites necesarios para que su acusación proceda.