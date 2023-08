Hermano de cambista que fue atacado por unos delincuentes en 2014 exige justicia: “Luchó por su vida durante ocho años”

El cambista Jimmy Huayanay murió ocho años después de ser baleado en 2014 sin encontrar justicia. (ATV)

“Le ruego a la autoridad que actúe con justicia porque a mi hermano nadie me lo va a devolver. Sus últimos ocho años no los vivió; los sufrió”, comentó Carlos Huayanay en ATV. Hoy, tras nueve años de lucha, no baja la cabeza y sigue alzando la voz en busca de justicia por su hermano Jimmy.

Jimmy Huayanay fue un padre de familia que laboró como cambista hasta febrero del 2014, cuando una banda criminal, en acto premeditado, lo persiguió y le disparó hasta en dos ocasiones, dejándolo en severas condiciones de salud. El saldo fue lamentable: Huayanay quedó cuadripléjico, le cortaron la tráquea y el esófago y estuvo postrado en cama conectado para poder respirar y alimentarse durante ocho años hasta su muerte.

Fue en febrero del 2014 cuando Jimmy Huayanay se dirigió del Centro de Lima a San Isidro tras retirar alrededor de 100 mil dólares. Las cámaras cercanas a su centro de labor captaron a las tres personas involucradas en el crimen, incluida una colega del cambista que dio señales para indicar que había retirado el dinero y alertar a sus cómplices.

En la cuadra 18 de la avenida Arequipa sufrió el primer disparo. La bala no solo le dio en la pierna, sino que perforó el tanque de la moto que usaba para movilizarse, por lo que Huayanay se bajó de la motocicleta y huyó. Ahí fue cuando el ‘Cholo Arenas’ lo persiguió y le disparó en el cuello, dejándolo vulnerable.

De ahí en adelante y luego de los cuidados médicos, Jimmy Huayanay retornó a su domicilio en Comas, acompañado por una enfermera y el equipo médico correspondiente, donde vivió postrado en cama con carteles de aliento de sus tres hijos pegados en la pared. En una corta entrevista con América Noticias, Huayanay declaró con dificultad que había perdonado a sus agresores y que solo le pedía a Dios por su pronta recuperación. Pero falleció en el 2022.

¿Quiénes fueron los delincuentes?

Se tiene constancia, según la denuncia, de las tres personas involucradas en el crimen.

1. Luis Davinson Florian Vergaray, quien presenta antecedentes por delito contra la seguridad pública; fabricación, suministro y posesión de explosivos; asociación ilícitas; y robo agravado. Registra diferentes crímenes cometidos antes y después de febrero del 2014.

2. Violeta Estela Villavicencio Borda, quien presenta antecedentes por estafa; apropiación ilícita; contra la fe pública; y falsificación de documentos. Carlos Huayanay la acusa de ser la cómplice infiltrada, pues ella trabajaba para él en ese momento. Según Carlos, Villavicencio hace señales para indicar que Jimmy estaba pronto a retirar el dinero.

3. Alexis Enrique Arena Becerra, quien presenta antecedentes por robo agravado. Carlos Huayanay lo acusa de ser quien le disparó a su hermano.

¿Qué pasó con el caso?

“El primer fiscal archivó el caso pese a la existencia del dinero robado, del agraviado y haber identificado con DNI a los tres involucrados. Dijo que no existían tales cosas. Se archivó como robo y se ignoró las lesiones graves de mi hermano”, comentó Carlos Huayanay en América Noticias.

La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Alexis Arenas. Tenía orden de captura por robo agravado. Según Trome, el 2022 fue arrestado tras una intensa persecución que incluyó balazos.

Este 2023 se publicó el registro del Poder Judicial donde se declara “fundado el requerimiento de prolongación de la medida coercitiva de prisión preventiva contra el acusado Alexis Enrique Arenas Becerra, por el período de nueve meses, contados a partir del 1 de marzo de 2023 hasta el 1 de diciembre de 2023; en el proceso penal que se le sigue como presunto autor del delito contra el patrimonio-robo agravado en agravio de Jimmy Jenson Huayanay Baca y Carlos Huayanay Baca”.