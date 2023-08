Desalojo en Rímac: Cerca de 20 familias fueron retiradas de la casona del jirón Cajamarca

Desalojan a familias en el distrito del Rímac|TV Perú

Esta tarde, del 2 de agosto, se reportó el desalojo de cerca de 20 familias que vivían en una de las casonas ubicada en la cuadra uno del jirón Cajamarca, en el distrito del Rímac. Alrededor de 60 niños y personas de la tercera edad han quedado sin hogar.

De esta manera, sus pertenencias fueron retiradas y colocadas en la calle. Entre lo que se puede visualizar son artefactos, muebles, colchón, roperos, ropa, mesas, entre otros artículos.

De acuerdo con las declaraciones de las personas desalojadas indicaron que no se les notificó. No obstante, no fue impedimento para que un grupo de personas realice este retiro.

“No nos avisaron que nos iban a botar. [...] el verdadero dueño nos ha botado”, declaró a TV Perú una afectada y señaló que vivían en el segundo nivel de la casona.

Desalojo en el Rímac: más de 20 familias son retiradas de la casona del jirón Cajamarca| Prensa Rímac

“Nosotros no hemos tenido conocimiento de que nos saquen. Pero, de la noche a la mañana han venido a sacarnos. No han respetado ni niños, adultos, ni menores de edad”, cuenta otra vecina.

También dieron a conocer que entre las personas que fueron desalojadas son mujeres que recién han dado a luz, por lo que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Además, mencionó que unos sujetos llegaron en horas de la madrugada que fueron contratadas por el dueño.

“Han contratado matones para que nos venga a desalojar. Hemos estado durmiendo todos y tuvimos que levantar a las criaturas para que se salgan del cuarto, sino salíamos iban a tirar bombas lacrimógenas”, sostuvo.

Pagaban 10 soles diarios

Estas viviendas habían sido alquiladas por una persona al propietario, quien luego alquilaba los cuartos a otros ciudadanos. Ante ello, cobrar S/10 diarios para que puedan vivir en uno de los pisos.

Hasta el lugar, afirmaron que llegó representantes de unos de los ministerios del Estado para que pueda evidenciar la salud de las personas de tercera edad, pero no de los niños. Por ello, pidieron la presencia de las autoridades para que los puedan apoyar.

Alrededor de 60 familias entre niños y ancianos quedaron en las calles| TV Perú

Por otro lado, manifestaron que los menores de edad no han comido hasta estas horas de la noche y tampoco tienen dónde ir. “Los bebés están sin comer, están de frío y nosotros también”, refiere la señora Maricielo.

Otra denunciante contó que fueron los efectivos policiales que realizaron el desalojo alrededor de las 9:00 a.m. Es así como los menores no pudieron acudir al colegio y tampoco los residentes fueron a laborar. Cerca de 200 agentes estarían resguardando la zona para evitar que vuelvan a ingresar.

La PNP colocó un muro de cemento en la puerta de la vivienda para que no pueda ingresar ninguna persona. Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ni otras entidades del Estado se han pronunciado sobre el caso.

Desalojo en el 2018

Otro desalojo se reportó en el 2018 en el mismo distrito, cuando se intentó retirar a familias de la primera cuadra de la calle de Santa Cruz. En este entonces, los inquilinos indicaban que tenían su constancia de posesión y pagaban sus arbitrios a la municipalidad.

No obstante, el dueño inició un proceso judicial para retirar a los que indicaba que se había apropiado del inmueble. Ante ello, subieron hasta lo más alto de sus viviendas para amenazar en lanzar bombas o caso contrario explotarían balones de gas.