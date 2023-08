Alberto Otárola descartó destituir a César Linares de la presidencia de EsSalud a pesar de pedido de prisión por corrupción

Premier Alberto Otárola respaldó a César Linares como presidente ejecutivo de EsSalud.

El primer ministro Alberto Otárola expresó su respaldo a José Linares Aguilar, cuestionado presidente ejecutivo del Seguro Social - EsSalud, a pesar del pedido de tres años y seis meses de prisión que la Fiscalía planteó ante el Poder Judicial al estar involucrado en presuntos actos de corrupción.

“En el caso concreto del presidente de EsSalud, recién se ha instalado. Está haciendo un plan de trabajo y estaremos a la expectativa del derrotero de esta noticia”, indicó a la prensa. Así, el jefe del gabinete ministerial descartó cualquier posibilidad de relevar al funcionario de su cargo.

Aparentemente desde el Poder Ejecutivo esperarán que Linares Aguilar, quien reemplaza a la exministra Rosa Gutiérrez en EsSalud, se siente en el banquillo de los acusados el 4 de julio del 2024 cuando inicie el juicio oral en su contra por su polémica gestión como subdirector del Hospital Honorio Delgado Espinoza, de Arequipa.

Según una investigación del diario La República, el Ministerio Público le imputa al actual titular del Seguro Social de haber cometido el delito de colusión simple por la compra irregular en el 2020 de un ecógrafo 2D al hacerlo pasar por uno de 3D-4D eco-doppler a color.

Presidente ejecutivo de EsSalud, César Linares Aguilar. (Composición: Perú 21)

La tesis del fiscal Arturo Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, es que Linares Aguilar intervino para favorecer a la empresa MEC Asociados S.A.C con la adquisión del ecógrafo que estaba valorizado en la suma de S/ 253.880.

Una prueba de la influencia del presidente de EsSalud es que registra comunicaciones con Wilson Bacon Sarachaga, asesor comercial de la compañía, desde febrero del 2014.

Además, otro elemento probatorio del nexo con Linares y Bacon se da por las observaciones que se planteó por parte de un postor sobre el ecógrafo que el Hospital Honorio Delgado Espinoza, de Arequipa, iba a comprar.

Según la Ley de Contrataciones del Estado, los consultas de los postores debían ser resueltas por el comité de selección, que integraba el ahora titular de EsSalud, pero fueron resueltas por el empresario con el que hablaba muy seguido.

Sede de EsSalud.

En marzo de 2015, el funcionario Dimas Cuéllar, de control previo de la Oficina de Economía del centro de salud, frenó el pago a la empresa MEC Asociados. Argumentó que el equipo adquirido era, en efecto, un ecógrafo 2D y no uno 3D-4D. De esta manera, se evitó que el Estado desembolsará S/247.000 por un equipo que tenía un valor de S/135.290.

Inocencia

Ante la grave acusación, César Linares salió a defenderse de manera pública por esta solicitud para que vaya a la cárcel de manera efectiva.

“Se me incluye en la condición de ex director del Hospital Honorio Delgado, asi como a otros funcionarios del mencionado nosocomio, por la compra de un ecógrafo. Hechos que se encuentran actualmente en proceso de investigación por el órgano jurisdiccional”, dijo.

De otro lado, el titular de EsSalud también se refirió a las denuncias por los presuntos delitos como lesiones leves, colusión y homicidio culposo que, según él, se encuentran archivadas en la Fiscalía.

Las denuncias que tiene el nuevo titular de Essalud, César Linares. (RPP)

“De esas cuatro denuncias, tres fueron archivadas y una está en proceso de investigación actualmente. Yo quiero aclarar que no soy el involucrado directo, son parte de la profesión médica que a veces a nosotros involucran o citan a diferentes especialistas. Llaman a declarar ante la Fiscalía por casos en el que hubo participación indirecta”, indicó.

“Yo soy inocente. No me pueden acusar por cosas que no he hecho ni actos delictivos que no cometí. Esas pruebas (de los casos) serán presentadas por mi abogado”, añadió. Además, negó que tenga alguna vinculación con Perú Libre a pesar de que su nombre aparece como militante ante el Registro de Organización Políticas (ROP).