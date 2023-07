Rodrigo Cuba y Ale Venturo fueron captados entrando a hotel: la pareja responde si se reconciliaron

Rodrigo Cuba y Ale Venturo fueron captados entrando a hotel. La pareja fue consultada si se reconciliaron.

Desde que Rodrigo Cuba y Ale Venturo confirmaron que su relación llegó a su fin, las salidas entre ellos han causado revuelo. Pese a que el futbolista ha dejado en claro que aún la ama, la rubia se ha mostrado bastante reacia al hablar sobre el tema. Recordemos que fue ella quien confirmó primero la separación.

El programa ‘Amor y Fuego’ captó a la pareja entrando a un hotel miraflorino. Así se puede ver en el adelanto que publicó el espacio de Willax TV a través de las redes sociales.

“¿Con esta imagen queda sellada la reconciliación entre ustedes?”, le pregunta el reportero. “¿Qué?”, respondió bastante sorprendido el futbolista.

En otro momento, se ve que el periodista le pregunta a Ale Venturo si seguía amando al padre de su hija. “Rodrigo hace unos días dijo que te seguía amando. ¿Tú lo amas todavía a él?”, le consultó.

La rubia solo optó por reírse y seguir caminando, mientras dice: “Ay, Dios”.

El informe completo podrá ser visto este lunes 31 de julio a partir de las 13:50 horas, a través de Willax TV.

Rodrigo Cuba dice que salir con Gianella Rázuri fue un error

En junio, el futbolista y Gianella Rázuri impactaron a todos después de ser captados juntos, días después que Ale Venturo indicara que su relación con Rodrigo Cuba había terminado.

La empresaria decidió no dar marcha atrás en su decisión de separación, mientras que Rodrigo Cuba no ha dudado en señalar que salir con la modelo fue un error. Asimismo, aseguró que sigue amando a la madre de su hija.

Pese a que anteriormente han sido vistos juntos, ambos han aclarado que su relación es solo de padres.

“Ahora estamos en una relación de padres, no estamos en una relación de pareja, sería mentir, es evidente que yo sí la amo y me encanta, no tengo por qué negarlo, se lo he dicho a ella 20 mil veces, al final creo que hay bastantes cosas que nosotros tenemos que solucionar, pero lo principal es estar bien ambos por la bebé”, indicó Rodrigo Cuba sobre Ale Venturo, quien solo se ha remitido a publicar en sus redes sociales las marcas que la auspician. Además de compartir momentos que pasa con sus hijas.

Por su parte, Rodrigo Cuba sí la ha etiquetado y dedicado publicaciones especiales. Además de poner me gusta a las publicaciones de la rubia.